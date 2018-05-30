放罪犯外出假釀血案 比利時獄政制度掀憂

（中央社列日30日綜合外電報導）比利時一名被列入極端分子觀察名單的罪犯，趁兩天「外出假」（furlough）期間在列日行凶槍殺3人，當地獄政制度今天因此受到外界用放大鏡檢視。

比利時媒體說行凶槍手名叫做赫爾曼（BenjaminHerman），28日離開監獄，隔天即犯案槍殺2名女警和1名路人，最後在槍戰中遭警擊斃。警方表示這是起恐怖攻擊。

警方也懷疑36歲的赫爾曼還在家中殺害另一名關係人。

赫爾曼2003年起即因各項輕罪和涉毒多次進出監獄，並在獄中走上崇尚暴力的不歸路，令人日益擔心歐洲監獄恐變為激進主義的溫床。