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中央社

放罪犯外出假釀血案 比利時獄政制度掀憂

中央社2018/05/30 12:00
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社列日30日綜合外電報導）比利時一名被列入極端分子觀察名單的罪犯，趁兩天「外出假」（furlough）期間在列日行凶槍殺3人，當地獄政制度今天因此受到外界用放大鏡檢視。

比利時媒體說行凶槍手名叫做赫爾曼（BenjaminHerman），28日離開監獄，隔天即犯案槍殺2名女警和1名路人，最後在槍戰中遭警擊斃。警方表示這是起恐怖攻擊。

警方也懷疑36歲的赫爾曼還在家中殺害另一名關係人。

赫爾曼2003年起即因各項輕罪和涉毒多次進出監獄，並在獄中走上崇尚暴力的不歸路，令人日益擔心歐洲監獄恐變為激進主義的溫床。

比利時一名安全消息人士告訴路透社，赫爾曼在關押期間改信伊斯蘭教，疑似變得激進化。

專家表示，在比利時，囚犯疑似激進化而被列入國家安全名單時，這項資訊並不會自動傳達給所有警察或獄政單位。

比利時司法部長吉恩斯（Koen Geens）告訴記者，這是赫爾曼關押以來，第14次獲准假外出，作為協助他2020年刑期期滿出獄重新融入社會的一環。

「紐約郵報」（New York Post）報導，吉恩斯說：「13次都沒問題，通常第14次也不會出亂子。但監獄世界中，這類外出假向來有風險，無法避免。」

赫爾曼昨天上午10時30分左右從後方揮刀襲擊兩名女警，搶過她們的配槍後擊斃兩人，接著開槍殺死坐在車內的22歲準教師，接著跑到約100公尺外的學校，並挾持兩名女員工。

警方介入後，他朝警察開槍，造成4名警察受傷，隨後遭擊斃。

當地媒體引述比利時副總理德克羅（Alexander deCroo）的話：「比利時每個人都在問同一個問題：為什麼犯下如此嚴重罪行的人，還能獲准離開監獄？」

赫爾曼的例子引發外界憂心，輕罪罪犯─包括沒有穆斯林背景的罪犯─服刑期間恐有被激進化的風險。安全消息人士說：「這些人以毒犯身分入監服刑，以薩拉菲（Salafi）聖戰者身分走出監獄。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1070530

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