醫師指吃過多農藥致癌 食安辦：有點太超過

（中央社記者陳俊華台北30日電）民進黨立委林靜儀今天說，有醫師說青壯年罹癌率高，是因國人每年喝下過多農藥，卻完全沒科學根據；行政院食安辦說，癌症發生跟農藥不是直接相關，這說法「有點太over」。

民主進步黨立法委員林靜儀上午在立法院舉行「政府保護農民，杜絕食安謠言滿天飛」記者會時表示，前幾天大家可能看到有位醫師對外發言，指台灣男性肺癌是農藥造成，並指台灣人每人每年「喝下一罐農藥」，這對茶農是很大污衊，完全沒有任何科學證據，造成很大焦慮不安。

農業委員會動植物防疫檢疫局副局長鄒慧娟表示，沒有科學佐證的報導真的會讓民眾對農藥使用造成誤解，也會打擊消費者對本土農產品信心，直接傷害依規定辛苦種植的農民。防檢局對農藥使用管理嚴謹，農藥登記上市前會嚴格審查資料，業者必須提出藥劑田間試驗資料、毒理試驗資料，「有致癌疑慮的，一定不會給它登記」。