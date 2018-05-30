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電聲產品需求成長+車用布局助攻 致伸樂觀看待今年獲

鉅亨網2018/05/30 12:08
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致伸 (4915-TW)) 今 (30) 日舉行股東常會，展望未來，致伸表示，工業 4.0 趨勢下，將深化智慧製造相關應用的導入，在業務發展下，非電腦周邊相關事業部門，已逐步成為公司營收和獲利的重心，預期今 (2018) 年智慧音箱、無線耳機等電聲產品，以及車用布局等相關應用需求仍會成長，整體而言，樂觀看待今年獲利表現。
 
致伸為電腦及手機周邊製造廠，目前產品營收結構部分，電腦週邊約占 33%、相機模組 25%、事務機 10%、聲電產品約占 30%。

致伸今日舉行股東常會，在營業報告書中提到，去 (2017) 年受到全球經濟景氣緩步復甦，且匯率走向對電子製造業較為不利情況下，對公司營業和營收擴展上帶來壓力，面對外部環境的挑戰，致伸持續謀求獲利的成長和優化，並蓄積下一階段的成長動能。

受惠電子消費產品的應用持續拓展和需求提升，例如手機等智慧型裝置雙鏡頭模組的導入、智慧音箱產品等推出，致伸去年成功切入主要廠商的產品開發和製造，並獲得顯著的訂單和營收成長。

致伸近年來積極調整產品結構，拉高獲利產品比重，展望未來，致伸表示，在工業 4.0 趨勢下，將深化智慧製造相關應用的導入，在業務發展下，非電腦周邊相關事業部門，已逐步成為公司營收和獲利的重心，預期今 (2018) 年智慧音箱、無線耳機等電聲產品，以及鏡頭模組相關應用需求仍會成長。

此外，針對雲端科技、行動裝置、數位家庭及物聯網趨勢相關應用產品持續投入研究開發，並謀求高階電聲產品業務開展商機。

車用領域發展上，去年底致伸投資 Tier1 汽車電子系統供應商 Belfast 37% 股權，為踏出車用布局重要的一步，該公司主要產品包括電動助力轉向系統與智能前燈轉向照明系統，是未來發展電動車關鍵技術，估計將可提供致伸新一波營收成長動能。

而電腦週邊業業群部分，除了切入電競領域產品，指伸表示，將因應新市場趨勢，開發新的應用技術，期望在整體 PC 市場需求趨於成熟飽和下，尋求電腦週邊事業群的業務轉型成長。

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