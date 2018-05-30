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中央社

幫助台企 貿協跟亞馬遜簽合作備忘錄

中央社2018/05/30 12:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北30日電）外貿協會今天宣布與亞馬遜簽署合作備忘錄，未來亞馬遜將積極參與貿協所舉辦的電商研討會等活動，協助更多台灣企業拓展國際市場，搶下跨境貿易商機。

根據中華民國對外貿易發展協會統計，全球零售業電子商務銷售額2020年預計可成長至4兆美元，隨著電子商務模式持續推陳出新，將對傳統產業帶來新的改變與機會。

貿協秘書長葉明水今天與亞馬遜全球開店亞太區負責人戴竫斐(Cindy Tai)簽署合作備忘錄，葉明水表示，由經濟部國際貿易局委託外貿協會設立的台灣經貿網(taiwantrade.com)，是全台最大B2B（企業對企業）平台，長久以來與國際知名電商平台結盟與交流，亞馬遜就是其中一個重要的合作夥伴。

葉明水指出，這次簽訂合作備忘錄後將深化雙方合作強度，未來亞馬遜會積極參與貿協所舉辦的電商研討會等活動，讓企業充分了解亞馬遜相關運作狀況；同時貿協也將推介優秀產業，由亞馬遜專人培訓、協助跨境電商業務，雙方未來也將擴展TA光點計畫，每年選定不同產業扶植上架，共同推動台灣跨境電商產業發展。

亞馬遜全球開店亞太區負責人戴竫斐表示，亞馬遜全球開店致力於通過全方位的服務和創新的解決方案，幫助台灣製造商、品牌商、貿易商以及極具研發能力的新創企業，把握數位時代跨境電商商機，積極開拓全球市場。

戴竫斐指出，會在現有常駐專業服務團隊基礎上，通過持續推進與外貿協會的合作，針對台灣企業的獨特需求，亞馬遜全球開店在台推動搭建出口生態圈，集合社會力量共同推動台灣出口跨境電商的發展，協助產品銷售到全球市場，打造國際品牌。

這次合作備忘錄簽署後，貿協會與亞馬遜、中華郵政攜手合作TA光點計畫，整合三方不同資源，提供專屬上架培訓計畫，目前已吸引逾百家台灣企業報名，更有不少商品已成功透過跨境電商平台外銷。（編輯：郭萍英）1070530

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