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中央社

韓媒：金英哲攜帶金正恩親筆信函訪美

中央社2018/05/30 12:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾30日電）南韓媒體報導，北韓派遣協調川金會的勞動黨副委員長兼統一戰線部長金英哲，攜帶北韓領導人金正恩信函訪問美國。

南韓「朝鮮日報」今天報導，金英哲訪美是北韓高層級官員時隔18年再度訪問美國。

報導說，18年前金大中和金正日歷史性高峰後的2000年底，北韓國防委員會副委員長趙明祿曾訪問白宮、拜會柯林頓總統，就改善華盛頓和平壤關係等廣泛交換意見。

報導引述首爾外交消息靈通人士的話說：「金英哲是以金正恩的特使身分，攜帶金正恩親筆信函訪問美國。金英哲訪問紐約後將轉往華盛頓，希望能晉見川普總統。」

報導指出，蓬佩奧美東當地時間30日下午至31日，可能和金英哲會晤。北韓對美國要求的完全、可驗證且不可逆的無核化所持的立場，將決定川金會最終是否舉行。

金英哲訪美將成為左右川金會成敗的重大契機。金英哲被認為是2010年天安艦遭擊沉事件的幕後黑手，因此成為美國制裁的對象。為籌備川金會，美國政府暫時免除對金英哲旅行的限制措施，允許他入境。

報導也表示，金英哲在中國北京逗留一天，應該是為了與中國分享這段時間北韓與美國談判經過，協商今後的戰略。

在蓬佩奧和金英哲的會談，美國主張迅速履行「完全、可驗證且不可逆的非核化」，北韓則要求優先「保障體制安全」，兩者如何達成折衷方案，依然將是最大爭議焦點。（編輯：陳惠珍）1070530

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