爭取參加環太平洋軍演 嚴德發：現在是大好機會

（中央社記者劉麗榮台北30日電）國防部長嚴德發今天在立法院備詢指出，一直都有向美方爭取參加環太平洋軍演，不是因為美國今年撤回對中國的邀請才提出，他並表示，「現在是大好機會」，但還是要看美方態度。

嚴德發今天到立法院外交及國防委員會專案報告「我國防軍備建案採購之程序與未來精進作法」並備質詢。

民主進步黨立委蔡適應質詢時問及，2018環太平洋軍事演習，美國撤回對中國邀請，台灣是否主動積極表態參與。嚴德發指出，一直都有爭取參加，不是今年因為美方拒絕中國才提出。

蔡適應認為，今年是很好的時機，過去美國有意願邀請台灣，但中國就要脅要退出，因此沒辦法讓台灣參與，即使要派觀察員都有困難。他認為，不見得要派正規部隊，也可派後勤部隊參與，希望再與美方好好磋商。