NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈76人本季重生　已和主帥續3年約女星談家庭淚崩　自曝奪好友第一次8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

爭取參加環太平洋軍演 嚴德發：現在是大好機會

中央社2018/05/30 12:02
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉麗榮台北30日電）國防部長嚴德發今天在立法院備詢指出，一直都有向美方爭取參加環太平洋軍演，不是因為美國今年撤回對中國的邀請才提出，他並表示，「現在是大好機會」，但還是要看美方態度。

嚴德發今天到立法院外交及國防委員會專案報告「我國防軍備建案採購之程序與未來精進作法」並備質詢。

民主進步黨立委蔡適應質詢時問及，2018環太平洋軍事演習，美國撤回對中國邀請，台灣是否主動積極表態參與。嚴德發指出，一直都有爭取參加，不是今年因為美方拒絕中國才提出。

蔡適應認為，今年是很好的時機，過去美國有意願邀請台灣，但中國就要脅要退出，因此沒辦法讓台灣參與，即使要派觀察員都有困難。他認為，不見得要派正規部隊，也可派後勤部隊參與，希望再與美方好好磋商。

中國國民黨立委李彥秀指出，美國長期以來是台灣重要盟友，美國國會提出重要友台法案包括近日通過國防授權法，強調提升兩邊軍事交流，她並關心台灣爭取2018環太平洋軍演的進程。

嚴德發表示，感謝美方支持，相關法案可提升交流與高層互訪機制，持續與美方實質協商，包括軍售協商，並爭取台灣加入環太平洋軍演，他認為，「現在是大好機會」，但還是要看美方態度。

李彥秀進一步關切與美方的溝通機制，嚴德發說，國防部運用現有機制溝通，如參加會談或軍種交流等，繼續與美方溝通協商。

美國國防部23日宣布，為抗議中國在南海爭議島礁的軍事部署，美軍將撤回原先給中共解放軍的2018環太平洋軍演邀請。中國國防部回應指出，這項決定不具建設性，無助中美兩軍的互助合作，希望美方著眼大局，摒棄「零和」思維。

環太平洋軍演（RIMPAC）每2年的6月、7月在夏威夷舉行，號稱是全球規模最大的海上國際軍事演習。中國在2014年和2016年，都獲邀參加並與各國海軍協同訓練。(編輯：陳永昌)1070530

韓媒：金英哲攜帶金正恩親筆...在菲涉財務糾紛遭私囚 台女...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan