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娛樂

摩根費里曼遭控性騷　律師怒駁報導「虛假」嗆CNN道歉

娛樂中心／綜合報導2018/05/30 12:19
▲黑人影星摩根費里曼遭指控對女記者性騷擾，律師跳出來駁斥。（圖／翻攝All Movie , 2018.05.30）
▲黑人影星摩根費里曼遭指控對女記者性騷擾，律師跳出來駁斥。（圖／翻攝All Movie , 2018.05.30）

曾獲奧斯卡最佳男配角、金球獎終身成就獎殊榮的黑人影星摩根費里曼（Morgan Freeman），日前遭多名女子控訴性騷，其中一名《CNN》的女記者指控摩根費里曼在公開場合對著懷有身孕的她言語調戲，甚至握著她的手說出：「真希望我在妳裡面」等語。對此，摩根費里曼的律師反擊《CNN》的報導是「惡意、虛假」，要求對方出面向摩根道歉！

《CNN》女記者克洛伊梅勒斯（Chloe Melas）表示，去年因電影《瀟灑搶一回》訪問摩根費里曼，對方對著懷孕6個月的她說：「真希望我在妳裡面！」事後她向電影公司的宣傳反應，對方竟表示沒有發現任何不當情況，讓她十分沮喪。對此，摩根的律師表示，針對女記者的指控以及《CNN》的報導是「惡意、虛假」，認為此舉已傷害摩根名譽，要求《CNN》下架報導，並以同等篇幅向摩根道歉。

摩根的律師也還原女記者所述的「性騷事件」現場，律師表示，當時與摩根費里曼一同演出電影的資深男星米高肯恩（Michael Caine），曾誤會一名女性懷孕而向對方道恭喜，後來發現錯誤後陷入尷尬，而摩根的那句「真希望我在妳裡面」，其實本意是「希望我在那裡」，意即想在現場看到米高肯恩出糗的畫面，並非對女記者調戲。

關鍵字奧斯卡金球獎摩根費里曼cnn米高肯恩性騷
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