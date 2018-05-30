摩根費里曼遭控性騷　律師怒駁報導「虛假」嗆CNN道歉

曾獲奧斯卡最佳男配角、金球獎終身成就獎殊榮的黑人影星摩根費里曼（Morgan Freeman），日前遭多名女子控訴性騷，其中一名《CNN》的女記者指控摩根費里曼在公開場合對著懷有身孕的她言語調戲，甚至握著她的手說出：「真希望我在妳裡面」等語。對此，摩根費里曼的律師反擊《CNN》的報導是「惡意、虛假」，要求對方出面向摩根道歉！

《CNN》女記者克洛伊梅勒斯（Chloe Melas）表示，去年因電影《瀟灑搶一回》訪問摩根費里曼，對方對著懷孕6個月的她說：「真希望我在妳裡面！」事後她向電影公司的宣傳反應，對方竟表示沒有發現任何不當情況，讓她十分沮喪。對此，摩根的律師表示，針對女記者的指控以及《CNN》的報導是「惡意、虛假」，認為此舉已傷害摩根名譽，要求《CNN》下架報導，並以同等篇幅向摩根道歉。