泰國食品展 台灣優質水產品大受青睞

（中央社記者劉得倉曼谷30日專電）在泰國國際食品展（THAIFEX）中，由高雄市政府海洋局輔導的水產業者推出虱目魚、魷魚、秋刀魚等水產品參展，受到許多買家詢問，並有代理商下單，開出紅盤。

「拚經濟！」高雄5寶中的4寶（鮪魚、魷魚、秋刀魚及虱目魚）在泰國國際食品展中大放異彩，由高雄市政府海洋局輔導的利安鑫食品公司謝維展、藍巧茹夫妻檔首次參展。

謝維展表示，近年來虱目魚銷往中國的契作喊停，造成價格不佳，不過在2017高雄食品展中，有泰國代理商向他建議，泰國民眾對魚丸類的魚漿製品接受度高，但未有虱目魚丸，有機會可到泰國進行合作，因此研發爆漿虱目魚丸口味，開拓泰國虱目魚銷售通路，吸引代理商與通路業者詢問與試吃。