三強鼎立／綠不打假球　丁守中就贏定了？

不過王鴻薇也表示，民進黨內部一直有「絕對不能讓國民黨勝選，一定要把國民黨拉下來」的聲音，只要這種意見強過自提人選的聲音，民進黨就有可能打假球，或是操作棄保效應，這是國民黨比較擔心的；就算民進黨自提姚文智，到了選舉後期，姚、柯也有可能聯手打丁、打國民黨，這也是國民黨要提高警覺的事情。但她強調，如果民進黨決定打假球，那就是玩弄自己的支持者和黨員，「這個政黨的信用就完全破產了」。

民進黨徵召立委姚文智出征北市，在藍、綠、白三強鼎立的情況下，國民黨台北市議員王鴻薇信誓旦旦地說，只要民進黨不打假球，台北市長柯文哲一定會落選，雖然姚文智本身不強，但民進黨在北市至少可拿 20% 至 27% 的選票，在這樣的情況下，選情對國民黨參選人丁守中是非常有利的。她還指出「假如一個從中央到地方都全面執政的政黨，若在台北市連 20% 都拿不到，那蔡英文應該下台一謝黨員」。

萬一民進黨決定改推「最強人選」出征北市，國民黨這邊是否會「拔丁」另推選將？王鴻薇斬釘截鐵地說，「鐵定不會」，因為丁守中就是國民黨最強的人選，沒有任何人能超越，當時藍營 4 人角逐北市參選人，丁守中民調遙遙領先其餘 3 人，「就算不在初選名單內，你也找不過任何一人強過丁守中」。

王鴻薇表示，未來整合北市的泛藍勢力，還是丁守中努力爭取的目標，因為雖然大家講「藍綠歸隊」，但歸隊情況並沒有那麼乾淨，否則柯文哲的民調一定會比現在難看很多。她觀察指出，丁守中在基層行程跑的很勤，未來丁守中要加強的，還是在網路跟媒體這部分，因為不論是最近的白綠大戰、議會總質詢，柯文哲在網路和媒體上的聲量，還是比較大，所以輿論戰這部分，是丁守中需要加強的。

不過針對姚文智近期也大打輿論戰，甚至打上綠色條紋領帶，希望NBA波士頓賽爾提克對可以得到第一，「就像我一樣」，卻不知賽隊在當天落敗，被外界酸「唱衰自己」，王鴻薇說，姚文智一直想操作一些話題，也曾講「丞相起風了」這類有點不倫不類的話，打短線操作與柯文哲較量，卻往往糗到自己，建議姚文智除了在策略上提高自己的聲量，更重要是提出一個台北願景。

她認為，姚文智最大的問題，除了本身人氣不高之外，還有一個中央執政的包袱，例如未來被問到深澳燃煤電廠時，在北市有7、8成民眾反對的情況下，「姚文智要替中央背書嗎？他的選舉，受到中央執政很大的包袱影響」。

談及北市三強對國民黨議員的選情，王鴻薇表示，絕對比 2014 年九合一大選好得多，國民黨的選情是較為樂觀的，「沒道理在民進黨這幾年執政搞到天怒人怨的情況下」，還繳出一張慘烈的成績單。

她還說，「也不能講選民討厭民進黨，就只能把票投給國民黨，像這次也有很多小黨出來競逐，但從整體局勢來看，對國民黨候選人是較為有利的。」

