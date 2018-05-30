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中央社

藍團憂夏季缺電 台電：努力維持穩定供電

中央社2018/05/30 12:17
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北30日電）中國國民黨立法院黨團今天質疑，政府的能源政策缺乏考量極端氣候，電力備載容量無法撐過夏季。台電說，發電機組將陸續完成歲修，夏季備轉容量預計有5到6%，努力維持穩定供電。

中國國民黨立法院黨團今天上午召開記者會表示，29日下午用電量已達到3632.86萬瓩，再度刷新今年用電量與歷史5月用電新高，擠上「歷史用電量」排名第六名，不到6月用電量就這麼高，前所未見；電力備轉容量昨日達104.93萬瓩也是今年新低，備轉率是2.89%，離「限電紅燈」門檻90萬瓩僅一步之遙。

李彥秀在會中表示，近來氣溫屢創新高，各發電機組都在輪休，政府的能源政策缺少考量極端氣候，台灣正面臨嚴重缺電事實，經濟部與台電公司每天都為了用電問題宛如走在鋼索上；經濟部長沈榮津說5月不會限電，但要請問政府，能不能撐過這個夏天，讓台灣不會出現限電的問題。

與會的國民黨立委王育敏說，政府都說不缺電這與人民的認知差距很遙遠，這幾天民眾都在擔心溫度會不會再高一點後就要跳電。

受邀出席記者會的台電中央調度監鄭壽福表示，5月約有12天是30度以上的高溫，用電確實有偏高；5月底前歲修的機組會陸續歸隊，今天備轉容量可回到4.2%，6月1日開始可回到6%以上，7、8月的備轉容量預計在5至6%，會努力維持穩定供電。

台灣是否面臨缺電的事實，與會的台電業務處長黃順義則說，現在全台灣並沒有缺電的情形，未來的幾個月，台電都會維持備轉容量在6%左右。（編輯:溫貴香）1070530

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