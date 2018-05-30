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中央社

助國際對抗伊波拉 台灣捐百萬美元給WHO

中央社2018/05/30 12:16
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北30日電）外交部今天表示，為積極回應世界衛生組織（WHO）對抗西非國家伊波拉疫情的呼籲，政府決定捐助100萬美元給WHO，展現台灣參與國際防疫的決心；目前正了解適當的捐款管道。

外交部發布新聞稿表示，為回應WHO對抗西非國家伊波拉疫情的呼籲，以及國際社會致力跨國公衛合作的努力，政府決定捐助WHO，以展現台灣願意共同承擔責任，積極參與國際醫衛、防疫工作的善意與決心。

外交部發言人李憲章表示，正在了解適當的捐款管道。

外交部指出，為對抗肆虐剛果等西非國家的伊波拉病毒，WHO於5月21日宣布，將於3個月內募集2600萬美元，以協助相關國家對抗疫情。伊波拉病毒近月肆虐西非國家，疫病無國界之分，未來有可能擴散至其他各洲；台灣作為國際社會負責任成員，具備先進醫衛水準，樂意履行應盡的義務。

外交部說，台灣位於東亞樞紐，人員往來頻繁，容易發生傳染病原跨國傳播、交互感染等情形，更需主動採取預防性作為，以打擊任何境外傳染病疫情，降低伊波拉疫情對台灣僑胞、台商、台灣旅客生命健康可能造成的風險。

外交部指出，台灣曾為受援國，接受美國等國家援助，2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發期間獲得國際社會協助。隨著政治、經濟、社會等方面的長足發展，台灣已具備貢獻國際社會的能力，並於2014年捐款100萬美元給美國疾病管制中心基金會（Centers forDisease Control and Prevention Foundation, CDCFoundation），另外，也捐贈10萬套個人防護設備給美國國際開發總署（USAID），與國際社會共同對抗伊波拉病毒疫情，顯示與國際合作對抗疫病，是國內不分黨派的共識。

外交部表示，政府這次捐款，除呼應WHO主導的跨國防疫努力外，也可為國際防疫做出具體貢獻，喚起更多國家共同參與防治伊波拉疫情的行動。（編輯：張均懋）1070530

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