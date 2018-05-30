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中央社

赴陸打拚3年 首批台灣空服員晉升座艙長

中央社2018/05/30 12:22
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海30日電）中國大陸首家赴台招聘台灣空服員的春秋航空，今天舉行2名台灣空服員晉升儀式，她們成為大陸首批台灣籍座艙長。

春秋航空人力資源部招聘經理肖飛說，2013年春秋航空分別開闢從上海到高雄和桃園的航線，因此希望能赴台招聘空服員。

他認為，台灣年輕人較溫順，說話比較「嗲」，也是當空服員的加分因素。此外，招聘過程中他也發現，台灣年輕人有很多志工經驗，應對態度彬彬有禮。

今年26歲的葉宇晴和黃佳瑩，2014年底參加春秋航空來台首批面試被錄取為空服員，經過受訓後，2015年5月開始執行客艙飛行任務，3年時間達到飛行時數滿2500小時，並通過筆試、測評等條件，以最快時間完成合格率低於50%的晉升座艙長（乘務長）考核。

此波晉升也有陸籍人員通過考核，但為彰顯兩岸交流，特別針對大陸首批台灣空服員晉升座艙長舉行對外公開儀式。

目前，春秋航空約有48名台籍工作人員，其中，空服員有29名，其他還有飛行、地勤、行銷等人員。

葉宇晴說，當初一同錄取的台灣空服員有24名，大概有兩三名因為結婚等因素已經離開，她自己剛升職，會專注在工作上，至於是否準備好要在上海落地生根，她說「其實也沒想那麼遠」。

一直都懷抱空姐夢的黃佳瑩，每場相關招聘會都有報名。她說，自己高中就離家唸書，但沒想到現在會在離家1000多公里的地方工作，一開始最不適應的是想家，現在也還是會將休假安排回家。

儘管陸客赴台數量減少，春秋航空董事長王煜表示，目前春秋航空飛台灣的航班沒有減少的計畫，也會持續招聘包括台灣人在內的空服員。（編輯：林克倫）1070530

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