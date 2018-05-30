特斯拉自駕車再傳事故 駕駛輕傷

（中央社舊金山29日綜合外電報導）美國加州南部拉古納海灘（Laguna Beach）警方表示，特斯拉（Tesla）一輛自動駕駛車今天撞上停在路邊的巡邏警車，所幸警車上沒有人，特斯拉駕駛受到輕傷。
法新社報導，當地警方附上照片、在推文中表示，接近中午的這場意外發生時，所幸巡邏車上沒有人。
特斯拉發言人回應法新社詢問時表示：「使用自動駕駛車時，駕駛仍被不斷提醒要將手放在方向盤上，始終保持對車輛的控制。」
「特斯拉一直都很清楚，自動駕駛不會讓車輛免於所有事故。」
根據當地媒體，警方表示，車上女性駕駛說當時處於自動駕駛模式，因此她把注意力放在手機上。
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）5月中曾針對11日發生在猶他州的事故推文寫道：「特斯拉車禍導致腳踝骨折成為頭條新聞，去年美國有將近4萬人因車禍喪命卻幾乎沒人報導。」
「那次事故實際上令人驚訝的是，Model S以時速96公里撞上消防車，駕駛只有傷到腳踝而已。」
美國國家運輸安全委員會（NTSB）正在調查之前導致38歲駕駛、育有2名孩子的蘋果華裔工程師黃偉（Wei"Walter" Huang，音譯）身亡原因。這起事故3月23日發生在加州山景市（Mountain View）101號公路。
特斯拉在部落格貼文寫道：「事發前6秒，黃偉的手被偵測到沒放在方向盤上。」（譯者：葉俐緯/核稿：徐睿承）1070530