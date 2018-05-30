特斯拉自駕車再傳事故 駕駛輕傷

（中央社舊金山29日綜合外電報導）美國加州南部拉古納海灘（Laguna Beach）警方表示，特斯拉（Tesla）一輛自動駕駛車今天撞上停在路邊的巡邏警車，所幸警車上沒有人，特斯拉駕駛受到輕傷。

法新社報導，當地警方附上照片、在推文中表示，接近中午的這場意外發生時，所幸巡邏車上沒有人。

特斯拉發言人回應法新社詢問時表示：「使用自動駕駛車時，駕駛仍被不斷提醒要將手放在方向盤上，始終保持對車輛的控制。」

「特斯拉一直都很清楚，自動駕駛不會讓車輛免於所有事故。」