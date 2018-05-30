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東部溫網設施補助提高 最高每公頃780萬元

中央社2018/05/30 12:23
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣30日電）台灣東部地區易遭颱風侵襲，行政院農業委員會補助東部地區溫網式設施今年提高至6成，農委會農糧署東區分署呼籲農民找專業溫室業者搭建，才能有保固保障。

農糧署東區分署作物生產課長吳秉叡說，今年度農委會參酌各地區設施實際造價，調整溫網室設施補助基準，並特別將宜蘭、花蓮、台東補助比例由原5成提高至6成，降低農友成本負擔，提升轉型設施栽培意願。

吳秉叡表示，調整後各項設施補助額度為（1）加強型蔬果水平棚架網室，每公頃最高補助新台幣120萬元；（2）簡易式塑膠布網室，每公頃最高補助390萬元；（3）結構型鋼骨塑膠布溫網室，每公頃最高補助780萬元。

吳秉叡指出，為鼓勵東部地區農友踴躍建置強固型溫網室設施，並加速計畫推動及縮短審核流程，採隨到隨辦及定期審核方式辦理。農友可至當地農會（農民團體、公所）申請，經縣（市）政府列冊、研提計畫後，由東區分署逕行核定。

台東陳姓農民反映，農委會的補助僅限於資材部分，希望能將整地及人力的成本也包括在裡面，且農友如自己搭建，根本沒有發票核銷。

吳秉叡說，農委會鼓勵農友找專業的溫網室業者搭建，一方面有保固，一方面希望由專業的搭建，讓設施更堅固，且可開立發票。

吳秉叡表示，為讓農友充分瞭解設施搭建相關資訊，農糧署已於機關入口網站開設「溫網室設施補助專區」，提供溫網室參考圖樣、設施承作業者參考名單、承攬契約書範本及建造注意事項等資訊，供申請計畫補助的農友參考使用。（編輯：管中維）1070530

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