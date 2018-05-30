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岱宇配發現金股利0.5元 看好商用及醫療市場

鉅亨網2018/05/30 12:34
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健身器材廠岱宇 (1598-TW) 今 (30) 日舉行股東會，通過配發每股 0.5 元現金股利，展望今年，董事長林英俊表示，公司於去年積極布局商用健身及醫療復健市場，可望於今年展現強勁的成長力道。

岱宇 2017 年全年合併營收為 44.58 億元，稅後純損 1.66 億元，每股稅後純損 1.62 元，公司表示，主要是因為去年新台幣大幅升值，北美 SOLE 品牌受客戶通路門市重整等影響，另外去年積極布局商用健身及醫療復健市場，也讓營業費用有所增加。

展望 2018 年，岱宇表示，旗下包括家用、商用及醫療復健等都將採取更積極的發展策略，並陸續於不同地區以設立分公司或是尋求策略結盟的方式擴大市占率，帶動集團整體營運成長。

岱宇表示，公司今年前 4 月合併營收已達 19.21 億元，年增率 38%，也改寫歷年同期新高記錄，同時也是連續 4 個月單月營收都維持雙位數年成長表現。

值得注意的是，岱宇全體董監持股總數已達 25442 張，占總股本比重達 27.4%，也較公司上市初期的 19271 張，持股比例 20.7% 明顯增加，顯示出經營團隊對公司未來營運表現深具信心。

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