減脂咖啡豐胸蛋攏是假 食藥署揭地雷食品

（中央社記者張茗喧台北30日電）愈來愈多業者在臉書、Line販售減脂咖啡、豐胸蛋，涉廣告誇大不實，但因網站設在國外無法開罰，吃出問題也求償無門。食藥署今天宣布設置專區，揭露違規不實的地雷食品。

衛生福利部食品藥物管理署今天以新聞稿公布此消息，企劃及科技管理組長許朝凱表示，近年網路購物興起，民眾已經愈來愈習慣用通訊軟體、社群網站買東西，許多不肖業者開始透過外國網站販售號稱有神奇效果、誇張、不實療效的食品，卻礙於司法管轄限制，根本罰不到。

根據食藥署監控，今年1到4月就發現許多不實食品廣告，宣稱可以「暖腎養腎、治療感冒」、「降血糖、降血壓、降血脂」、「止咳、清咽、潤肺」，甚至有的宣稱可「穩定眼睛細胞膜」等誇張效果。