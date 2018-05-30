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中央社

減脂咖啡豐胸蛋攏是假 食藥署揭地雷食品

中央社2018/05/30 12:32
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北30日電）愈來愈多業者在臉書、Line販售減脂咖啡、豐胸蛋，涉廣告誇大不實，但因網站設在國外無法開罰，吃出問題也求償無門。食藥署今天宣布設置專區，揭露違規不實的地雷食品。

衛生福利部食品藥物管理署今天以新聞稿公布此消息，企劃及科技管理組長許朝凱表示，近年網路購物興起，民眾已經愈來愈習慣用通訊軟體、社群網站買東西，許多不肖業者開始透過外國網站販售號稱有神奇效果、誇張、不實療效的食品，卻礙於司法管轄限制，根本罰不到。

根據食藥署監控，今年1到4月就發現許多不實食品廣告，宣稱可以「暖腎養腎、治療感冒」、「降血糖、降血壓、降血脂」、「止咳、清咽、潤肺」，甚至有的宣稱可「穩定眼睛細胞膜」等誇張效果。

違規產品包括「德心堂清肺茶」、「粉嫩公主酒釀蛋」、「Solgar 牛磺酸」、「純天然催乳茶」、「燃脂減肥酵素咖啡」、「減脂酵素咖啡」等。

許朝凱說，這類國外網站通常只有一個網址，沒有地址、負責人等資訊，一旦遇到消費糾紛，業者經常直接把網站關了，消費者根本求償無門，「根本就像詐騙集團」。

他並強調，食品只能提供人體所需的營養素和熱量，沒有任何療效，凡是看到廣告內容太神奇、太吸引人的，切勿輕信。

此外，食藥署也成立「食藥膨風廣告專區」（https://goo.gl/Kqf2Kg），定期揭露監測到的國外網站不實食品、化妝品廣告，提供給民眾參考。（編輯：梁君棣）1070530

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