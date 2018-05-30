瑞芳美食廣場恢復營業　地方小吃異國美食應有盡有

新北市瑞芳美食廣場經過一個月的歇業整修，今(30)天恢復營運，營業時間從早上6點到晚上12點，販賣品項從早餐的清粥小菜到宵夜的快炒，中式的蚵仔煎到西式的比薩，樣樣齊全，不少忠實老顧客等不及上門品嚐道地美食。

瑞芳美食廣場位於瑞芳火車站正對面，是水金九地區的交通樞紐，新北市政府市場處為了提供更舒適的消費空間，不斷針對市場環境做小幅度整修，這次與市場攤商建立共識，全面暫停營業，進行為期一個月的整修，包含全面更換冷氣風管、天花板管線整理及拉高、共食區地板更新等。

市場處預告，這只是第一階段改變，後續還會給民眾更為之一亮的消費環境，歡迎民眾到瑞芳美食廣場，每一攤都各有特色。像是胡椒餅，使用發酵老麵為餅皮，加上獨特的內餡口感、鮮美多汁及窯烤至金黃色的香酥餅皮，是在地人推薦的排隊美食，在瑞芳有著屹立不搖的地位。