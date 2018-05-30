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瑞芳美食廣場恢復營業　地方小吃異國美食應有盡有

記者蔡琇惠／新北報導2018/05/30 13:24
▲新北市瑞芳美食廣場營業時間從早上6點到晚上12點，販賣品項從早餐的清粥小菜到宵夜的快炒，中式的蚵仔煎到西式的比薩，樣樣齊全。（圖／新北市市場處提供）
▲新北市瑞芳美食廣場營業時間從早上6點到晚上12點，販賣品項從早餐的清粥小菜到宵夜的快炒，中式的蚵仔煎到西式的比薩，樣樣齊全。（圖／新北市市場處提供）

新北市瑞芳美食廣場經過一個月的歇業整修，今(30)天恢復營運，營業時間從早上6點到晚上12點，販賣品項從早餐的清粥小菜到宵夜的快炒，中式的蚵仔煎到西式的比薩，樣樣齊全，不少忠實老顧客等不及上門品嚐道地美食。

瑞芳美食廣場位於瑞芳火車站正對面，是水金九地區的交通樞紐，新北市政府市場處為了提供更舒適的消費空間，不斷針對市場環境做小幅度整修，這次與市場攤商建立共識，全面暫停營業，進行為期一個月的整修，包含全面更換冷氣風管、天花板管線整理及拉高、共食區地板更新等。

市場處預告，這只是第一階段改變，後續還會給民眾更為之一亮的消費環境，歡迎民眾到瑞芳美食廣場，每一攤都各有特色。像是胡椒餅，使用發酵老麵為餅皮，加上獨特的內餡口感、鮮美多汁及窯烤至金黃色的香酥餅皮，是在地人推薦的排隊美食，在瑞芳有著屹立不搖的地位。

賣比薩及肉桂捲的老闆Damien(戴明恩)來自加拿大溫哥華，而太太余欣蕎則是瑞芳在地人，到加拿大留學相識老闆後，選擇將異國異鄉的味道帶回家鄉，招牌是獨家低溫發酵的厚皮披薩，餅皮兼具厚、軟、脆的口感，另外還有加拿大人最愛的「肉桂捲」，老闆特別配合台灣的口味調整份量及甜度，讓人滿足味蕾的同時，有種到了加拿大的錯覺。

中華麵食最自豪的是曾經榮獲2000年基隆國際美食嘉年華金牌獎的鍋貼，從麵皮到包料到上煎台樣樣自己來，此外還有「干貝海鮮大水餃」實的內餡中竟藏著一整顆小干貝和蝦仁，高貴卻不貴，而除了餃類，老闆還有一味不簡單的好料──「番茄牛肉麵」，選用澳洲牛腱部位，湯頭加入大量番茄慢燉，跟手打拉麵配在一起的好滋味更是讓人難忘。

瑞芳美食廣場自治會長林文貴表示，瑞芳美食廣場已成立逾50年，不少攤位都傳承至第三代，一開始年輕人的新觀念不斷的和傳統經營方式衝突，在大家不斷的溝通後終於建立共識，一起團結改進，期待老市場能再創市場奇蹟。

市場處長謝俊隆表示，瑞芳美食廣場近年來的進步相信大家有目共睹，去(2017)年更獲得經濟部4星優良市集認證，市場處為了讓瑞芳美食廣場的服務再提升，除針對天花板管線、冷氣風管作整修外，已陸續增設電子看板、無線網路等設施，後續還將辦理市場內環境及攤位改造，希望能給國內外旅客一個更舒適的消費環境。

關鍵字瑞芳美食廣場比薩肉桂捲鍋貼胡椒餅
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