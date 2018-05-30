市長任期屆滿有何規劃？　朱立倫這樣回

《遠見雜誌》發布2018年的「縣市長施政滿意度大調查」，被冠上「落跑市長」的新北市長朱立倫，這次以68.8的施政分數，創下執政8年來新高；朱立倫表示，謝謝市民的肯定，還有很多努力的空間。

朱立倫歷經2016總統大選的敗選，並辭去國民黨主席回歸新北市的市政後，新北市的施政滿意度有進步到第3名；朱立倫今（30）日受訪時認為，每一天的工作都很重要，謝謝市民的肯定，還有很多努力的空間，在未來的這半年多，還會全力以赴。

相較其他縣市，新北市民最不捨得朱立倫退休，僅15.3％市民期待他退休，另支持朱立倫挑戰（國民）黨內要職的有16.9％、要他參選總統的有15.8％、甚至還有10.1％的市民希望他參選其他縣市首長；朱立倫回應，好像看到有各種多元的想法，先把這半年做好，接下來再看怎麼做吧！