NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈漫遊內灣　內灣國小激發學生創作生蓮基金會挺高榮台南分院行動醫療8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

市長任期屆滿有何規劃？　朱立倫這樣回

記者陳志仁／新北報導2018/05/30 13:57
▲市民捨不得你退休？朱立倫回應，好像看到有各種多元的想法，先把這半年做好，接下來再看怎麼做吧！（圖／記者陳志仁攝，2018.05.30）
▲市民捨不得你退休？朱立倫回應，好像看到有各種多元的想法，先把這半年做好，接下來再看怎麼做吧！（圖／記者陳志仁攝，2018.05.30）

《遠見雜誌》發布2018年的「縣市長施政滿意度大調查」，被冠上「落跑市長」的新北市長朱立倫，這次以68.8的施政分數，創下執政8年來新高；朱立倫表示，謝謝市民的肯定，還有很多努力的空間。

朱立倫歷經2016總統大選的敗選，並辭去國民黨主席回歸新北市的市政後，新北市的施政滿意度有進步到第3名；朱立倫今（30）日受訪時認為，每一天的工作都很重要，謝謝市民的肯定，還有很多努力的空間，在未來的這半年多，還會全力以赴。

相較其他縣市，新北市民最不捨得朱立倫退休，僅15.3％市民期待他退休，另支持朱立倫挑戰（國民）黨內要職的有16.9％、要他參選總統的有15.8％、甚至還有10.1％的市民希望他參選其他縣市首長；朱立倫回應，好像看到有各種多元的想法，先把這半年做好，接下來再看怎麼做吧！

媒體也私下探詢新北市政府的發言人張其強，朱立倫年底市長的任期屆滿後，有什麼樣的規劃嗎？張其強幽默的說，「他退休，我退學！」逗的現場媒體笑聲連連，隨後並補充原本以為朱立倫的答案會是，「下一步是參加議會下午的市政總質詢。」

▲朱立倫年底市長的任期屆滿後，有什麼樣的規劃嗎？張其強幽默的說，「他退休，我退學！」（圖／記者陳志仁攝，2018.05.30）

關鍵字縣市長施政滿意度大調查朱立倫張其強
瘋暑假！夜宿陶博館勇闖淡古城農會媒合國中生大學生推廣食農教育

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan