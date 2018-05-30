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〈台北國際電腦展〉9檔5G、AI、電競概念股出列

鉅亨網2018/05/30 12:45
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台北國際電腦展 (Computex) 將登場，今年展覽聚焦 6 大主題，相對今年第 2 季以來台股聚焦在上游零組件缺料、漲價題材，分析師認為，此展覽將點出未來生活型態，對台股屬中長線多方題材。

證券分析師黃漢成說，台北國際電腦展是全球第 3 大電腦展，展出內容具有趨勢指標意義，距離最近的是 5G 行動通訊系統將在 2019 年導入，與消費者的生活距離最近，也最具相關姓；市場關注如智邦 (2345TW) 等網通概念股上。

至於人工智慧概念，歸根結底還是要看生活應用等層面，包括智慧家庭則以 IC 設計類股如聯發科 (2454-TW)、世芯 (3661-TW)、創意 (3443-TW) 等。

黃漢成強調，這些影響未來人類生活面貌的科技，對股市影響不像被動元件缺貨、漲價效應，甚至風力發電開標、MSCI 季度調整來得直接，但有中長期趨勢指標與題材發酵效應存在。

證券分析師張陳浩指出，針對人工智慧及物聯網應用領域，目前已合而為一的趨勢師是 AIoT(AI+IOT)，甚至透過物聯網結構，可由雲端運算達成並對裝置進行控制，但是最重要是通過 5G 傳輸傳遞指令，預料 5G 通訊概念牽動的概念在光纖運用，包括華星光 (4979-TW)、光環(3234-TW)、聯鈞(3450-TW) 等光纖概念股都可望成為焦點。

至於電競概念，外資認為，隨著個人電腦品牌廠日益注重產品組合與獲利，平均單價和毛利率較高的電競廠商更受青睞，預期電競仍是今年台北國際電腦展的焦點。

張陳浩點出，技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 等個股，就目前來看，股價穩定向上，線型也呈現多頭排列型態，也顯示其經由電競產品展現的市場吸引力。

 

 

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