凶殺、情殺連環爆！命案現場就在家附近該怎麼辦

保庇NOW的粉絲專頁「保庇NOW」這幾天也陸續收到粉絲傳來訊息詢問，說自己的家就在命案現場附近（或埋屍現場附近），或是擔心在外租屋如果租到凶宅怎麼辦？首先第一步，就是先找到像保庇NOW這麼優質又貼心回覆訊息的平台（誤）。

其實如果搬家或是家中、家附近有發生凶案，甚至是家人生大病、久病等，都可以在家裡做一些簡單的淨宅儀式，如果什麼事情也沒發生，但就是覺得心中有疙瘩、運勢不順，也是可以試著做淨宅儀式讓自己的心安定下來。

淨宅的方式有很多，這一篇文章就教大家最簡單、最基本的方法，讓大家第一次淨宅就上手！

準備一把新的紅掃把

準備一個新的金屬盆

到大廟（或自己信任的宮廟）求一道 淨宅化煞神符

淨宅最好的時間請選農曆初三、初六、初九、十三、十六、十九、二十三、二十六、二十九號，白天、夜晚不拘

工具都準備好了之後，在適合的淨宅時間將求來的淨宅化煞神符焚化在預先準備的金屬盆中，再加入無垠水（沒有落地過的水，自來水就可以了）到金屬盆中，以帶葉樹枝（盡量不用松柏、桑樹枝）將符灰和無垠水攪拌均勻；接著就是以帶葉樹枝沾符水灑在家中各角落，記住灑符水的方式一定是由裡往外灑，邊灑邊唸淨宅咒：

清淨之水 日月華蓋

中藏北斗 內陰三台

神水一灑 厭穢速開

淨水灑過 禍去福來

天無氛穢 地無妖塵

日月星辰 三光照臨

家宅安和 福壽自來

財源廣進 貴人臨門

南斗六星北斗七星太上老君急急如律敕令

灑完符水之後再用準備的新紅色掃把將家中掃過一遍，記得也是由裡往外掃，角落部分要掃得特別乾淨，掃完後將掃把放在家中高處，且不可用腳跨過此掃把，但放置一天後就不在此限，如此就完成了簡易的淨宅儀式。

上面說過了淨宅的方式有很多種，並沒有一個淨宅公式，大家不妨到大廟或是信任的宮廟走走，跟廟裡的志工、師兄師姐聊聊天，也可以將自己的煩惱、不安和神明訴說，親自到廟裡的好處有很多，除了可以尋求師兄師姐專業的意見外，透過跟他們聊天、跟神明聊天也可以讓自己不安的心得到很好的安慰力量。

到廟裡也別忘了拿幾個平安符過火，貼在家中、帶在身上，讓神明可以隨時保護你喔！還有，逢年過節也別忘了好好犒賞家中的地基主喔！

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資料參考：

清心小站

『淨』宅加『旺』財

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