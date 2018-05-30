蔡英文談外交　「台灣像裁縫師，為友邦量身訂做衣衫」

蔡英文致詞表示，席瑞索（Marco Vinicio Cerezo Arévalo）及莎葛蘿（Olinda Salguero）祕書在6年前曾經訪問台灣，相信這次行程一定有更多不一樣的收穫。她要代表台灣人民及政府表達最誠摯的歡迎。

近來台灣在外交上節節敗退，總統蔡英文今（30）日接見「中美洲統合體」（SICA）祕書長席瑞索一行時，用裁縫師比喻台灣外交角色，她說，台灣雖然不像一家能夠大量複製固定尺寸的成衣廠，但更像是專業熟練的裁縫師，能為每一位有需要的朋友，量身訂做符合他們需求的衣衫。未來台灣將在秉持踏實外交、互惠互助的原則下，強化和中美洲統合體的合作交流。

談及台灣與中美洲統合體關係，蔡英文表示，台灣和中美洲長期以來共享相同價值，從1992年起，與中美洲統合體執行的計畫超過120項，也是統合體過去26年來，最堅實的合作夥伴。

蔡英文說，台灣非常重視和中美洲統合體的友誼，她曾經錄製短片慶祝「中美洲統合紀念日」，也感謝席瑞索在花蓮震災時，第一時間表達慰問。

她提到，席瑞索擔任友邦瓜地馬拉總統的期間，為了區域和平，做出許多努力和貢獻，在出任中美洲統合體祕書長之後，則提出五大進程、改善區域基礎建設，以及統合體年輕化等思維，為區域統合進程擘畫新方向，種種作為深受國際肯定。

蔡英文說，今天很高興能夠與席瑞索有當面交流的機會，去年，她訪問中美洲統合體祕書處的時候，也參觀了雙方多年來合作交流成果，也看到台灣技術團的亮眼表現。

她表示，台灣不大，但擁有非常優秀的技術和人才。如果用做衣服來比喻我們技術團的國際合作工作，可以說，台灣雖然不像一家能夠大量複製固定尺寸的成衣廠，但我們更像是專業熟練的裁縫師，能夠透過不斷討論的過程，為每一位有需要的朋友，量身訂做符合他們需求的衣衫。

蔡英文說，這麼多年來，我們的醫療團、技術團深入中美洲各國，依照當地的氣候和水土，提供最合適的農業技術。規劃最符合當地需要的醫療規劃，協助各國訓練學有專精的技術人員，已經有一定的成效。比起服務的數量，我們更在乎量身打造的品質。

最後，蔡英文期許，未來台灣將在秉持踏實外交、互惠互助的原則下，強化和中美洲統合體的合作交流，分享雙方的發展經驗，為中美洲區域統合盡一份心力。

