美元走強外資抽腿 重創新興經濟體

在此之前，在截至5月9日那週，這兩個基金分別流失16億美元與21億美元。

法新社報導，新興組合基金研究全球公司（EPFRGlobal）說，5月23日那週，投入新興經濟體股票與債券的基金，分別外流5億6900萬美元與2億5300萬美元。

（中央社紐約30日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）升息帶動美元走強，已對部分新興經濟體構成壓力，主因投資人紛紛將基金轉至美國。

美國升息促使投資者重新思考對較小經濟體的投資策略。

FTN金融集團（FTN Financial）首席經濟學家羅（Chris Low）說：「投資風險較低的美國資產可以得到較高報酬時，就不會想要急著投資新興市場。」

金融危機之後，美國的低利率促使投資者尋找更高的海外收益，尤其是在新興經濟體，但近期美元走勢代表趨勢有所轉變。

美國10年期公債殖利率，自2016年7月下挫至歷年最低的1.3%後，現在已回升至3%左右。

國際金融協會（Institute of InternationalFinance）說，在目前的美元走勢下，最大輸家是阿根廷與土耳其。

這兩國的幣值自4月起分別下挫22%與19%，並皆以大幅升息因應，但此舉也會對自己的經濟體構成風險。

阿根廷中央銀行將主要貸款利率提高至40%，且當局試圖向國際貨幣基金（International MonetaryFund）尋求貸款援助。

儘管土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）試圖敦促降息以促進經濟成長，土耳其中央銀行23日仍將貸款利率從13.5%調高至16.5%。（譯者：張曉雯/核稿：林憬屏）1070530