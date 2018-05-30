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他詢問「姊夫」職業行情意外釣出本尊　劇情神展開

編輯中心／綜合報導2018/05/30 13:05
▲一名網友在批踢踢詢問「姊夫」的職業行情，沒想到卻意外引出姊夫現身，讓網友們笑稱「快叫姊夫」。（示意圖／ NOWnews 資料照）
▲一名網友在批踢踢詢問「姊夫」的職業行情，沒想到卻意外引出姊夫現身，讓網友們笑稱「快叫姊夫」。（示意圖／ NOWnews 資料照）

一名網友在批踢踢 PO 文表示，自己的表姊最近才帶交往 10 年的男友回家，不知道會拖那麼久，是不是因為男友一直在考律師，「一直到考上才覺得比較有面子，比較敢帶回家見人」，接著詢問律師的薪水行情，沒想到竟引出真正的「姊夫」現身，讓網友紛紛笑虧「野生的」。

原 PO 表示，其實自己早就知道表姊從大二就跟男朋友在一起，只是長輩都還不太知道，他認為表姊會這麼晚帶男友回家，是因為當時「姊夫」一直在考律師，或許是因為考上了才比較有面子帶回家，接著詢問現今律師界的行情。

一名網友回答，表姊的男友在台中當受雇律師，一個月的薪水大概是 6 萬多元，假如自己額外接案的話，一件案件大概是 5 、 6 萬元「行情不怎麼樣」。該名網友接著表示，在台中當受雇律師的話，薪水最多大概就 10 萬元，假如自己開業，接兩件案件的價碼大概 10 萬元以上，能力好或是名氣大的話，都是終點計費，一個案件收到上千萬都有可能。

最讓原 PO 嚇一跳的是，該名網友接著留言「另外，他不是一直在考律師，他之前有做一些其他的職業，只是你不知道而已」，該網友也解釋，不是因為當律師比較有面子，而是從學生時代開始交往，怕長輩會擔心所以選擇不說，最近比較穩定，也有結婚的打算，才會選擇跟家長見面，「你問我為什麼知道？因為我就是你表姊的男朋友」。

原 PO 見到「姊夫」出現，嚇得趕緊說「哈哈，真的是我姊夫，我嚇到從床上跳起來」、「表姊的圖要看姊夫要不要給，先說我表姊是正妹」。

網友則紛紛留言「原 PO 過來叫姊夫」、「最快認識姊夫的方法：上八卦版發廢文」、「野生的姊夫」、「朝聖」。


▲網友在批踢踢 PO 文詢問「姊夫」的職業行情，沒想到真的引出姊夫現身。（圖／翻攝自批踢踢）

關鍵字律師姊夫批踢踢表姊男朋友
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