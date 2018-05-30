不畏大盤重挫逾百點 電動車概念股逆勢勁揚

電動車概念股再發動攻勢，PTA 氧化觸媒大廠康普 (4739-TW) 與鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 今 (30) 日不畏大盤重挫逾百點，股價逆勢勁揚，美琪瑪盤中大漲逾 8%、站回百元大關，康普也有超過 5% 的漲幅，兩者均一舉收復五日線與月線。

康普第 2 季電池材料受到主要客戶特斯拉拉貨趨緩影響，預期將為全年淡季，第 3 季則是步入傳統旺季，出貨量將較第 2 季成長，可望為全年營運高峰。

康普去年新增月產能 2000 噸的第 3 條硫酸鎳產線，展望今年，康普表示，盼該產線稼動率能從去年的 5 成，提升至 7 至 8 成，預估今年硫酸鎳出貨量可望攀升至 2 萬噸。