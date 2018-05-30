星巴克全美8千店歇業半天 教育員工反偏見

不過，這個由「民權法律團體全國有色人種協進會法律辯護與教育基金會」（NAACP Legal Defense andEducation Fund）及其他團體設計的訓練計畫，成效如何還有待觀察。

美聯社報導，這些舉措全都是星巴克反歧視訓練的一環。6週前，兩名非裔男性因未消費在費城星巴克門市逗留而被逮捕，引發軒然大波。星巴克遭控「種族貌相」（racial profiling）後，決定關店進行相關職訓。

（中央社紐約29日綜合外電報導）星巴克今天關閉全美8000家門市，要員工談談他們如何看待自己的種族認同、討論什麼是無意識偏見，並觀看有色人種描述自己不受店家款待的影片。

路透社報導，今天下午2時，星巴克關閉全美8000家門市，針對17萬5000名員工展開種族包容教育訓練的第一步。在超市或機場內約6000家星巴克授權分店照常營業，這些分店員工將會另擇時間進行職訓。

星巴克創辦人兼執行董事長舒茲（Howard Schultz）說：「這不是科學，這是人類行為。」「我們將採取眾多舉措，這只是我們的第一步。」

訓練要員工們分組，每組3到5人，談論各自的種族經驗。根據星巴克提供的訓練教材，員工也被要求和同事兩兩一組，列出所有他們「與彼此不同之處」。指導手冊也提醒受訓者「尊重聆聽」，當對話脫離主題，也請停止話題。

今早受訓的紐約地區主管魯芬（Carla Ruffin）說：「我在那些長期共事人們身上發現許多我不知道的事。」非裔的魯芬在獲公司授權對外發言後表示，這類訓練和討論有必要性，「人類本來就不完美」。

這場訓練並非強制，但星巴克說，他們預計幾乎所有員工都會參與。受訓4小時期間，員工將能領全額時薪，管理階層上週則已在西雅圖受過訓。

星巴克今天因提早打烊進行職訓，營業額受損，不過訓練課程是在下午，這個時段的來客量沒有晨間來得忙，華爾街分析家估計只會造成星巴克500萬到700萬美元的損失。

星巴克已與4月12日費城逮人案的兩名當事人私下和解。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070530