NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈林金結：挺侯後援會沒動用配合款漫遊內灣　內灣國小激發學生創作8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

星巴克全美8千店歇業半天 教育員工反偏見

中央社2018/05/30 12:48
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社紐約29日綜合外電報導）星巴克今天關閉全美8000家門市，要員工談談他們如何看待自己的種族認同、討論什麼是無意識偏見，並觀看有色人種描述自己不受店家款待的影片。

美聯社報導，這些舉措全都是星巴克反歧視訓練的一環。6週前，兩名非裔男性因未消費在費城星巴克門市逗留而被逮捕，引發軒然大波。星巴克遭控「種族貌相」（racial profiling）後，決定關店進行相關職訓。

不過，這個由「民權法律團體全國有色人種協進會法律辯護與教育基金會」（NAACP Legal Defense andEducation Fund）及其他團體設計的訓練計畫，成效如何還有待觀察。

路透社報導，今天下午2時，星巴克關閉全美8000家門市，針對17萬5000名員工展開種族包容教育訓練的第一步。在超市或機場內約6000家星巴克授權分店照常營業，這些分店員工將會另擇時間進行職訓。

星巴克創辦人兼執行董事長舒茲（Howard Schultz）說：「這不是科學，這是人類行為。」「我們將採取眾多舉措，這只是我們的第一步。」

訓練要員工們分組，每組3到5人，談論各自的種族經驗。根據星巴克提供的訓練教材，員工也被要求和同事兩兩一組，列出所有他們「與彼此不同之處」。指導手冊也提醒受訓者「尊重聆聽」，當對話脫離主題，也請停止話題。

今早受訓的紐約地區主管魯芬（Carla Ruffin）說：「我在那些長期共事人們身上發現許多我不知道的事。」非裔的魯芬在獲公司授權對外發言後表示，這類訓練和討論有必要性，「人類本來就不完美」。

這場訓練並非強制，但星巴克說，他們預計幾乎所有員工都會參與。受訓4小時期間，員工將能領全額時薪，管理階層上週則已在西雅圖受過訓。

星巴克今天因提早打烊進行職訓，營業額受損，不過訓練課程是在下午，這個時段的來客量沒有晨間來得忙，華爾街分析家估計只會造成星巴克500萬到700萬美元的損失。

星巴克已與4月12日費城逮人案的兩名當事人私下和解。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070530

電力吃緊 新紡改善製程屋...陸爆餐飲跟風潮 王品：要...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan