AppWorks創業加速器招手AI、區塊鏈團隊

繼 1998 年 Internet 、 2008 年手機互聯網崛起，如今 2018 年的 AI與區塊鏈開啟另一新戰場，背後代表著機器學習、深度學習、分散式交易網路、去中心化加密體系等技術，已成當今社會現存大型問題的解決之道。 AppWorks 加速器目前亟欲尋求此類深具潛力的新創團隊，並將協助成為偉大的科技巨人。

AI 與區塊鏈已在全球掀起一股浪潮，台灣創業加速器 AppWorks 看準此一市場趨勢，宣布 AppWorks #17 (第 17 期) 創業加速器開始招募各類 AI 與區塊鏈的新創團隊。

AppWorks 創辦合夥人林之晨表示， AI 與區塊鏈不僅是技術革新，更是在工作型態、交易過程、人際溝通、企業運作等面向上，從底層徹底改變既有的結構與模式。

對於正在起步階段的新創企業而言，面對快速發展的 AI 與區塊鏈技術，沒有人是掌握全部面貌的專家，因此透過加入 AppWorks 創業加速器 ，除了能獲早期創業資源， AppWorks 更端出夢幻的導師陣容，要為新創團隊親授獨門絕技。其中包含了 AI Labs 的杜奕瑾、幣託創辦人暨執行長鄭光泰等都將加入導師行列。

2010 年成立的 AppWorks ，目前已是大東南亞地區 (台灣＋東協各國) 規模最大的創業加速器。在區塊鍊應用領域中， AppWorks 已協助超過 10 家企業獲得成功，最具代表性的就屬台灣虛擬貨幣交易所 Crypto ，以及近期在 ICO 創下 26 小時募得 6.5 億新台幣的 BitoEX 幣託等，顯見其在區塊鏈領域之影響力。