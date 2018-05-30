陸爆餐飲跟風潮 王品：要比誰活得久

他指出，類似狀況恐導致市場「快起快落」，王品在今年首季投入行銷與品牌方面的投資，否則「更容易被遺忘掉」，也因此導致第一季大陸獲利表現較低，此風潮預估一、兩年後才會平息。

王品今天召開股東會，陳正輝會後接受媒體訪問，針對王品在大陸市場動能趨緩，陳正輝說，因為大陸景氣不佳，各產業跟風投入餐飲狀況普遍，例如盒馬鮮生從超市起家投入餐飲，開發活龍蝦現場烹調，價格贏過外面餐廳。

（中央社記者江明晏台北30日電）王品在大陸市場動能趨緩，董事長陳正輝今天表示，大陸經濟景氣不佳，各界跨足餐飲「跟風」狀況普遍，估一、兩年後才平息，王品加碼行銷、開新品牌，更要「比誰活得久」。

他認為，「要比誰活得久」，不過，至少王品已經在大陸15年，挺過好幾個階段。

針對台灣市場，陳正輝說，王品將以多品牌投資策略與品牌力投資，將台灣18個品牌分為兩大事業群，分別為精緻餐飲與快速休閒餐飲，有助於後期資源更有效整合，人才流通與戰力能更強勁。

王品集團執行長楊秀慧說，兩大事業體會同時發展與布局，但未來營收分布可能以中低價位品牌占比較高，也符合餐飲市場趨勢。

但陳正輝坦言，未來王品要維持現有的毛利率與淨利率有難度，既有品牌很難再繼續創造高營收，成長動能要靠新品牌去開發。

王品一開始投入中低價品牌，並沒有快速獲利，陳正輝說，王品早期聚焦中高價餐飲，投入平價火鍋面臨不少成本挑戰，石二鍋走了4年整體才獲利，但現在獲利率已經是旗下品牌前5名，不過品牌學習曲線會加快後，乍牛已有單店獲利，但較早開出的酷必目前來還沒有轉盈，商業模式恐需要調整。

此外，陳正輝也說，王品現在本益比16倍偏低，預計6月1日核心團隊持股會增加，以展現對公司的信心。

面對投資市場關心，促銷是否影響獲利，楊秀慧表示，促銷其實是在平日，產生客量與邊際效應更高，營收與獲利都比先前穩定成長，5月營收也看到成長。（編輯：許雅靜）1070530