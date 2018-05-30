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又傳人倫悲劇　屏東市傳出殺妻案女子不治身亡

記者陳宗傑／屏東報導2018/05/30 13:35
▲蔡姓女子經營私人神壇現場已圍起封鎖線。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.30）
▲蔡姓女子經營私人神壇現場已圍起封鎖線。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.30）

全台飆高溫，升高的氣溫也升高了暴戾之氣！近日傳出多起情殺及人倫悲劇命案，屏東市今(30)日上午，一對原本離婚但仍與兒女同住的夫妻，2人因為發生爭吵，高姓男子在和平路住家中將妻子蔡姓女子活活掐死，並持刀自盡，但由於受不了痛覺而報案，早上約7時許大批救護車趕到現場，目前妻子已經死亡，他則是送醫急救，警方圍起封鎖線，警方已派刑事鑑識小組到場瞭解。

警方初步調查，死者為38歲蔡姓女子經營私人神壇，39歲的高姓男子從事餐飲業，育有一對兒女，分別就讀國小和幼兒園。據附近茶飲店員工說，平常夫妻感情不錯都會騎機車相載外出，來買飲料也都很客氣打招呼，沒看過他們發生爭吵過的情形。


▲（圖／記者陳宗傑翻攝）

今日上午疑似夫妻倆發生口角後，可能男子一時氣憤將妻子活活勒死，隨後持刀自殘，警消到場分別將男子與妻子送往醫院急救，妻子宣告不治、男子交由警方隔離偵訊當中。

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