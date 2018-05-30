遠見2018縣市長滿意度　鄭文燦突破六成被看好

遠見雜誌2018「縣市長施政滿意度大調查」今(30)日出爐，桃園市長鄭文燦的支持滿意度突破六成，被排進被看好穩定當選的前段班。而對於中央執政拖累地方選情的部分，鄭文燦也低調表示，如果發現政策不好或是明顯缺失，會向中央反應改善。

遠見這次進行的民調指出，有四位首長連任支持度破六成，分別是劉增應、鄭文燦、潘孟安和林明溱。鄭文燦今天被媒體問到這次民調蟬聯五星市長，民調高是否就是連任保證時，他回答，這三年工作的成績民調從50%到70多%是府會同心的結果，爭取市民認同跟市民一起呼吸、成長、 追求夢想才能帶動桃園進步。三年前桃園民眾投這一票是有溫度、有期待的。努力完成市民願望，看到改變才有這個民調。鄭文燦同時強調，民調是參考也是鞭策，未來還是把執政工作做好，建設桃園照顧市民是最重要的出發點。