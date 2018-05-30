環狀線全線合軌　限量紀念品「防出軌」

新北市捷運環狀線「全線軌道合軌」即將在今(30)天下午5點半進行，新北市政府特別透過臉書直播，還同步推出限量一百份的紀念品「蝴蝶扣」，這是將軌道扣緊固定、避免列車出軌的零件，有扣緊幸福，也有「防出軌」（防小三）的意思，只要鎖定臉書「我的新北市」粉絲團現場直播，就有機會得到。

新北市捷運局表示，在軌道層的平面會看到軌道上有許多彈力扣夾，由於彈力扣夾外型像蝴蝶，也叫做「蝴蝶扣」，最主要的功能是將軌道扣緊固定，利用它的彈性，讓列車在經過該段軌道時，保護軌道不會因為列車經過時的重量而偏移；如果沒有這個重要的小零件，可能會造成列車出軌。