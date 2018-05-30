環狀線全線合軌　限量紀念品「防出軌」

新北市捷運環狀線「全線軌道合軌」即將在今(30)天下午5點半進行，新北市政府特別透過臉書直播，還同步推出限量一百份的紀念品「蝴蝶扣」，這是將軌道扣緊固定、避免列車出軌的零件，有扣緊幸福，也有「防出軌」（防小三）的意思，只要鎖定臉書「我的新北市」粉絲團現場直播，就有機會得到。
新北市捷運局表示，在軌道層的平面會看到軌道上有許多彈力扣夾，由於彈力扣夾外型像蝴蝶，也叫做「蝴蝶扣」，最主要的功能是將軌道扣緊固定，利用它的彈性，讓列車在經過該段軌道時，保護軌道不會因為列車經過時的重量而偏移；如果沒有這個重要的小零件，可能會造成列車出軌。
捷運局長趙紹廉表示，環狀線行經新北市四個主要人口密集區域，串連7條捷運路線，環狀線第一階段有「幸福站」，希望取蝴蝶扣「扣緊」的概念，在環狀線完工通車後，大家都能搭上幸福列車、扣緊幸福，尤其蝴蝶扣的外型和數字3也十分相似，也呼應了新北市正進行中的「三環三線」重大工程。
目前環狀線列車正在新店至中和段進行穩定測試中，全線軌道接合後，將接續完成機電電纜佈設，環狀線列車很快就可以從新店、中和、板橋及新莊進行全線測試，目標107年底完工通車。
新聞局表示，去年曾直播過環狀線、淡海輕軌等捷運工程進度現場直擊，粉絲反應熱烈，從看吊樑吃雞排，到合龍吃古早味蛋糕，更有網友不斷詢問，還會不會再推出螺栓等紀念品。這次環狀線蝴蝶扣，只有在現場直播期間，留言的網友才有機會獲得，每個蝴蝶扣上都有獨一無二的專屬編號，依照留言時間次序將抽出100名，想要拿到的網友請鎖定臉書「我的新北市」。