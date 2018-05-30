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中央社

新台幣再見3字頭 匯銀：短線貶值壓力不輕

中央社2018/05/30 13:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北30日電）睽違5個月後，新台幣兌美元匯率再現3字頭，匯銀人士解讀，受到歐洲政局動盪和美中貿易戰疑慮等影響，新台幣短線貶值壓力不輕；也有專家表示，新台幣貶值可能推升通膨疑慮。

受到歐洲政局風險增溫影響，資金湧入美元避險，另一方面，美國仍將對中國大陸商品加徵25%關稅，影響人民幣今天大貶，拖累亞洲新興市場貨幣走勢，新台幣匯率今天開盤應聲貶破30元大關，為5個月來首現。

匯銀人士指出，歐元是影響美元走勢的重要因素，目前歐元受到義大利、西班牙政局動盪問題影響跌到半年低點，預估歐元短期仍將籠罩在政治的不確定因素下，另一方面，美中貿易戰疑慮再起，影響亞幣走弱，預估隨著月底出口商拋匯旺季過後，新台幣貶值壓力不輕，再現2字頭機會不高。

同時，匯銀人士也表示，美元指數自4月中旬以來，累計漲幅已達6%，短線漲幅已高，空頭氣氛逐漸醞釀，但若美國後續經濟表現能優於預期，且歐元區數據欠佳時，可能進一步推升美元指數。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，新台幣升貶是雙面刃，如新台幣去年以來一路強升，不少出口商以及壽險業承受龐大匯損壓力，如今新台幣貶值對大多數出口商、壽險業有利，但不利進口商。

林啟超說，新台幣貶值迎來3字頭，出口商可能會比較開心，不僅匯損壓力減輕，甚至匯損有回沖的機會，但新台幣貶值，等於進口的原物料價格上漲，墊高了通膨壓力，尤其，台灣是能源進口國，石油幾乎百分百仰賴進口，加上水電價格蠢動，需提防進口商可能把上漲的進口價格轉嫁給消費者。

林啟超進一步指出，觀察新台幣過去20年走勢，大多維持3字頭價位，因此，新台幣未來幾個月若能有升值的機會時，民眾或許可以適度換一些外幣，讓自己的資產配置更多元。（編輯：林孟汝）1070530

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