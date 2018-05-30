南僑今年營運樂觀 年營收200億拚明年達標

繼去年營收改寫歷史新高後，陳飛龍看好今年金山廠稼動率逐步拉升，新產能挹注下，有機會再成長。現在看起來200億元的集團年營收應該可以提前一年在明年達成，讓集團下一個新週期能到來。不過包括原物料上漲趨勢、匯率等依舊是必須面對的挑戰。

海外市場部分，陳飛龍表示，明年在泰國將展開新的措施，新的2萬坪土地廠房不是延續舊機制，而是有新做法與內容，新的泰國廠將以米果、調理包為生產重點，並投入新的研發，朝向健康、抗老化等較高附加價值產品努力。

針對市場關心旗下子公司上海南僑食品規劃在陸掛牌最新進度，陳飛龍指出，投資需要很多錢，食品產業在地化經營很重要，考量中國大陸長期發展，上海南僑食品集團擬在大陸掛牌上市，已到最後整理階段，希望可以搶在6月至7月間送件，若沒有什麼問題，有機會今年可以掛牌。(編輯：陳永昌)1070530