暑假這樣玩　夜宿陶博館勇闖淡古城

暑假放電何處去？新北市文化局推出一系列的藝文營隊，除了有秒殺的夜宿博物館，還有劇場、電影、手作DIY等活動，讓孩子的暑假生活收穫滿滿，假期不留白。

文化局表示，最夯的營隊首推新北市立淡水古蹟博物館推出的｢2018淡水古蹟夜未眠暑期體驗營-勇闖淡古城x小小戰士攻礮臺｣，藉由趣味的古蹟巡遊探險，最後還可以直接在小白宮過夜，最刺激的是今年首辦的鐳戰活動，利用滬尾礮臺軍用背景，孩子們在礮臺拿鐳射激光槍趣味對決。

新北市立鶯歌陶瓷博物館的｢小小陶太郎-夜宿陶博館｣活動除了導覽、陶藝DIY、陶笛吹奏教學外，特別結合了暑期「怪怪陶博館歷險記」中許多精彩趣味活動，參加過的孩子都回味無窮。