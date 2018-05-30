暑假這樣玩　夜宿陶博館勇闖淡古城

暑假放電何處去？新北市文化局推出一系列的藝文營隊，除了有秒殺的夜宿博物館，還有劇場、電影、手作DIY等活動，讓孩子的暑假生活收穫滿滿，假期不留白。
文化局表示，最夯的營隊首推新北市立淡水古蹟博物館推出的｢2018淡水古蹟夜未眠暑期體驗營-勇闖淡古城x小小戰士攻礮臺｣，藉由趣味的古蹟巡遊探險，最後還可以直接在小白宮過夜，最刺激的是今年首辦的鐳戰活動，利用滬尾礮臺軍用背景，孩子們在礮臺拿鐳射激光槍趣味對決。
新北市立鶯歌陶瓷博物館的｢小小陶太郎-夜宿陶博館｣活動除了導覽、陶藝DIY、陶笛吹奏教學外，特別結合了暑期「怪怪陶博館歷險記」中許多精彩趣味活動，參加過的孩子都回味無窮。
另外，激發創意手作系由435藝文特區推出的｢再生玩藝體驗營｣，結合美學、創造力及環境教育，邀請435駐園藝術家及創意手作達人以「幻想世界」為主題，帶領小學中、高年級的學生，從不同主題翻玩藝術，用各種再生材料揮灑自己的想像力。
府中15動畫故事館｢府中15動畫學院-2018夏日學堂｣這次帶來兩種全新動畫體驗課程，「沙動畫體驗組」及「電腦動畫體驗組」，讓小朋友化身小小動畫師，配合不同年齡的小朋友開設動畫設計、影片剪輯等專屬課程；位於坪林的茶博館則開辦｢製茶體驗營｣，邀請親子觀眾一同來體驗親手製茶的樂趣。
新北暑期藝文營7月起跑，除了各式各樣特色體驗營隊外，也有許多展覽、文學、說故事、電影賞析等活動，相關資訊與營隊報名時間可至文化局官網(http://www.culture.ntpc.gov.tw/)。