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中央社

中市辦舊城鐵道論壇 吸取國際再生經驗

中央社2018/05/30 13:09
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市政府今天舉辦「台中市舊城再生與鐵道活化國際論壇」，邀請法國、日本及國內專家交流，讓推動中的大台中車站、綠空鐵道等舊城再生計畫，吸取國際經驗引進更多可行策略。

台中市政府今天發布新聞稿表示，市長林佳龍民國106年曾至法國考察巴黎左岸第13區、塞納河右岸第12區貝西村等地，希望借鏡法方推動舊城再生的策略，受到法國巴黎城市規劃研究院副院長柏隆（Andre-MarieBourlon）歡迎。

在林佳龍的邀請下，柏隆今、明兩天回訪台中，並參加「台中市舊城再生與鐵道活化國際論壇」，會中邀請日本東京大學榮譽教授大野秀敏，東急電鐵株式會社都市創造本部開發課長田邊秀治等人及國內專家，齊聚探討舊城再生發展策略行動與舊城空間復甦新舊建築元素的融合。

林佳龍致詞表示，台中市是因鐵道而誕生的城市，隨著鐵路高架化進入新時代，市府積極推動舊城再生，法國與日本也都是因鐵道而誕生許多城市，如巴黎與東京，這次邀請來自法國與日本的專家交流，希望為台中市推動的舊城再生帶來更國際的視野。

他表示，市府積極在舊城區尋找都市發展的軌跡，鐵道絕對是最重要的軸線，在既有的鐵道基礎上，發展更便利的大眾運輸系統，重構都市空間，並保留珍貴的鐵道文化，市府持續推動車站的存舊立新，也將車站立體與環狀化，串聯山、海線鐵路成為環線的軌道運輸。

台中市政府計劃透過四通八達的交通路網建置，解決舊城再生的交通問題，也串連舊城中的文化古蹟、景點，吸引觀光客湧入，讓到訪台中的民眾有更順暢的交通，並活絡舊市區的經濟活動。（編輯：管中維）1070530

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