鎮壓安徽教師挨批 公安貼圖暗指背黑鍋

澎湃新聞報導，29日下午，六安市政府為此發布新聞公告稱，政府並未拖欠教師工資，同時也承認「在帶離過程中，少數公安民警執法方式簡單粗暴」，並對此表示「誠懇道歉」。

事後流出的影片、照片，不但引發大陸民眾公憤，就連官媒央視新聞、人民網、光明日報等都批評警方執法粗暴，並質疑為何教師被逼上街討薪。

六安市一群教師因為沒有拿到工作獎勵金，27日到市政府陳情抗議，不但事前被當局恐嚇打壓，現場還遭公安粗暴驅離、逮捕。

（中央社台北29日電）中國大陸安徽省六安市一群教師日前上街討薪遭當地警方粗暴鎮壓後，引發大陸輿論強烈抨擊。六安市政府昨天表示「誠懇道歉」後，安徽公安官方微博突然貼出一張黑鍋照，被指是自嘲背黑鍋。

六安市政府為警方執法粗暴道歉後，認證為「中國警察網安徽站官方微博」的「中警安徽」昨晚6時許突然在微博發布一張黑鍋的照片，附上一個「呵呵」的表情，但沒有任何文字說明。該圖於3小時後撤下。

對此，大陸網民解讀這是警方自嘲在此為事背黑鍋，並對下令鎮壓的六安市領導，事後把責任推給他們表達無言的抗議。

報導說，本案從最早警方通稿中言之鑿鑿的教師們「拒不聽從勸導，嚴重擾亂公共秩序，依法帶離現場」，到六安市政法委表示「歡迎各界提供警方在執法過程中違法違紀的有效線索」，再到29日六安市人民政府承認少數警察執法方式粗暴，質疑何以事實一變再變。

報導要求必須要有官員對討薪事件負責，並指政府的嚴肅道歉，不能被一口「黑鍋」的黑色幽默所消解。

津雲新聞報導，六安事件引發社會關注後，當地學校要求教師「不轉發，不討論，不參與」，甚至外出或每天見了什麼人都要登記。六安教師為此敢怒不敢言，因為校方正在監控跟蹤他們。

六安市當局明顯不公，是逼教師上街討薪的主因。一位化名張燕的女教師表示，今年4月，六安市經開區和市直單位發放了相當13個月薪水的獎金，但金安區、裕安區的教師卻沒有拿到這筆錢。

根據報導，在六安這個地處偏僻的鄉村任教，平均每月薪水人民幣3200元（約新台幣1.5萬元）。事發後，已有不少教師萌生辭意。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1070530