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多起情殺案 專家：台灣缺乏兩性情感教育

中央社2018/05/30 13:16
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北30日電）近來台灣發生多起情殺事件，對此勵馨基金會執行長紀惠容受訪時表示，台灣缺乏兩性情感教育，尤其社會要求男性要剛強、不能哭，導致他們對挫敗的忍受度很低。

勵馨基金會今天舉行「台灣家暴/性侵防治20年歷程—終止暴力新挑戰」記者會及性別暴力防治與實踐國際研討會，邀請國內外專家針對家暴通報適用性、積極同意權等議題，深入交換意見。

勵馨基金會執行長紀惠容受訪談到近期發生的多起情殺案件時表示，她也在想，除了被害者外，要如何幫助加害者，很多男性加害者也都在困境當中，包含從小就被說不能哭，要像個男人，當親密愛人離開後，就會認為這是一輩子的挫敗。

紀惠容說，情感的事不是離開就會被否定，因情感受挫而施暴的人，需要專業團體幫助。

紀惠容認為，男性的成長過程中，尤其在小孩階段，應該要有情感教育，讓他們不要活在男人要剛強的迷思當中，而是要學會成為一個人，包含如何對他人溫柔，接受挫敗、接受衝突。

紀惠容說，要教導男孩可以溫柔、可以剛強、可以接受挫敗，這些情感教育都是台灣欠缺的。

紀惠容也指出，女孩在社會上則是需要親密關係的意識，因為女孩相對來說比較服從，要當小女孩等，但女孩在親密關係裡頭，應該要獨立自主，要有自己的主體性。這也是現行教育裡欠缺的。

紀惠容提醒，如果伴侶是權威型的或控制型的，就要非常的小心，對方可能是恐怖情人。

根據衛福部統計，性侵害犯罪防治法立法20年來共有13萬人次通報，家庭暴力防治法從1999至2017年，則有165萬8219人次通報。（編輯：施燕飛）1070530

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