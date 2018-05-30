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中央社

新台幣貶破30元 學者：央行角色益形重要

中央社2018/05/30 13:27
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽、林孟汝、蔡怡杼台北30日電）新台幣早盤貶破30元大關，學者認為，Fed縮表的影響開始顯現，下半年各國金融市場震盪恐加劇，央行扮演的角色益形重要；此外，台灣經濟基本面沒有變差，目前新台幣波動不算太大，不須太過擔心。

義大利以及西班牙政治風險增溫，推升國際美元續強，新台幣兌美元匯率今天開盤貶值2.2分，貶破30元大關，達30.010元，為去年12月以來，逾5個月後再見到3字頭；午盤則暫收30.036元兌1美元，貶值4.8分。

政大金融系兼任教授殷乃平分析，匯率重貶的金融現象不止是台灣，國際各金融市場的情形類似，除了歐洲義大利出了問題，歐元在貶外，美元走升真正的源頭是在美國聯邦準備理事會（Fed）去年10月開始採取的縮表政策，根據當時Fed的聲明，影響約在9個月後開始顯現，「現在就是這個時間點」。

他說，縮表政策有點像是「溫水煮青蛙」，只是現在溫度升高的太快，「青蛙有點待不住了」，除了美國股匯市外，也帶動全球金融市場震盪，各國要穩定經濟、金融市場的壓力也變大，央行的角色益形重要。

台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道進一步說明，歐洲政局激烈動盪，導致歐元特別弱勢，而歐元在美元指數占比超過5成，因此歐元走弱，會推動美元上升，當美元上升，又會使得新興市場產生預期心理，資金陸續回流美國，更穩固美元走強的態勢。

他說，2008年至今，資金行情已經走了約10年的多頭，股市、貨幣等資產價格都攀升，過程中也把泡沫給吹大，因此投資人都相當警覺；而在過去這段時間，新興市場雖然風險較高、但報酬率也高，資金因此大量流入，如今只要一有風吹草動，投資人考量避險，資金就會很快抽離、回流美國，這也是現在整個新興市場貨幣趨貶的原因。

殷乃平指出，也有國外金融專家擔心，如果新興國家的金融市場不夠健全，一旦外資大量撤出，恐會造成該國股市崩潰、外匯存底破產的悲慘命運，下半年如果震盪加劇，不排除會有第三次金融海嘯發生，因此各國央行都非常緊張。

不過，吳孟道認為，最近台灣經濟基本面沒有變差，金融環境沒有額外動盪，局勢相當穩定，顯見這波新台幣走貶主要是預期心理的影響，且目前波動不算太大，不須太過擔心。

殷乃平則認為，在美元看漲的大趨勢下，台灣是小型開放的經濟體，新台幣恐難擺脫持續的貶值壓力。且貨幣貶值是相對應的，如果他國比新台幣貶值更多，台灣的出口優勢就沒有了，至於新台幣會貶到多少才會止穩，他說，還要持續觀察。

實踐大學財務金融系副教授林少斌則認為，新台幣貶值對金融業來講是利多，不僅銀行在計算海外獲利時，帳面會比較好看，尤其，對海外投資部位龐大的壽險業來說，新台幣貶值對企業的幫助很大，金融業將受惠新台幣貶值，財報會相對好看。（編輯：張均懋）1070530

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