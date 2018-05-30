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中央社

岱宇去年虧損 股東會通過配發股利0.5元

中央社2018/05/30 13:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北30日電）健身器材廠岱宇國際今天召開股東會，承認2017年度財報，儘管去年呈現虧損，EPS為-1.62元，股東會通過每股配發0.5元現金股利。

岱宇2017年全年合併營收新台幣44.58億元、稅後淨損1.66億元、每股稅後虧損(EPS)1.62元。岱宇董事長林英俊表示，主要受到新台幣大幅升值、北美SOLE品牌受客戶通路門市重整等影響，此外，去年積極布局商用健身及醫療復健市場，使得整體營業費用明顯的提升。不過商用市場的布局將可望於今年展現強勁的成長力道。

岱宇表示，旗下SPIRIT品牌受惠歐、美地區商用訂單成長，帶動商用健身器材銷售金額較前一年度明顯增加18%，醫療復健器材CogniBike在日本老年照護服務通路出貨暢旺，挹注2017年整體毛利率達28.5%。

展望2018年，岱宇看好未來旗下家用、商用及醫療復健等採取更積極的發展策略，陸續於不同地區以設立分公司或是尋求策略結盟的方式擴大市占率，帶動集團整體營運成長。

觀察岱宇最新全體董監持股變化，全體董監持股總數25442張，占總股本比重27.4%，較公司上市以來的19271張、20.7%明顯增加。（編輯：黃國倫）1070530

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