岱宇去年虧損 股東會通過配發股利0.5元

（中央社記者韓婷婷台北30日電）健身器材廠岱宇國際今天召開股東會，承認2017年度財報，儘管去年呈現虧損，EPS為-1.62元，股東會通過每股配發0.5元現金股利。

岱宇2017年全年合併營收新台幣44.58億元、稅後淨損1.66億元、每股稅後虧損(EPS)1.62元。岱宇董事長林英俊表示，主要受到新台幣大幅升值、北美SOLE品牌受客戶通路門市重整等影響，此外，去年積極布局商用健身及醫療復健市場，使得整體營業費用明顯的提升。不過商用市場的布局將可望於今年展現強勁的成長力道。

岱宇表示，旗下SPIRIT品牌受惠歐、美地區商用訂單成長，帶動商用健身器材銷售金額較前一年度明顯增加18%，醫療復健器材CogniBike在日本老年照護服務通路出貨暢旺，挹注2017年整體毛利率達28.5%。