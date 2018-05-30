北市攜台電推都更 倉庫變身金融科技中心

（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市副市長林欽榮今天宣布和台電共推的台電中心倉庫公辦都更案正式啟動，他說，基地將設置金融科技育成中心和創新園區、銀髮公宅，其中金管會使用的創新園區，10月可動工。

台北市都市更新處舉行「台電中心倉庫（AR-1）及電力修護處公辦都更案正式啟動」記者會，林欽榮、台灣電力公司副總經理林宏遠等人出席。

依都更處資料顯示，台電中心倉庫位在市民大道七段和東新街附近路段，鄰近松山火車站、五分埔商圈，基地旁有南港運動中心，總面積為3.7公頃，屬特定商業區，也是東區門戶入口。