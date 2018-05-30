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〈台北國際電腦展〉AIoT夯 5檔消費性電子受惠

鉅亨網2018/05/30 13:30
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2018 台北國際電腦展 (Computex 2018) 即將登場，今年 Computex 展場亮點包括人工智慧 (AI) 加上物聯網 (IoT) 的 AIoT、5G、區塊鏈、電競與虛擬實境 (VR) 及新創等 6 大主題，其中又以 AI 與 IoT 題材最受市場關注。

旺宏 (2337-TW) 擁 IoT 應用所需的記憶體解決方案、光寶科 (2301-TW) 開發各種 AIoT 應用感測器，晶電 (2448-TW) 則是發展 VCSEL 感測技術，可望分別挾不同面向的 AI 與 IoT 題材，成為今年台北國際電腦展受惠股之一。

旺宏與全球網通相關應用廠商密切合作，提供 IoT 應用所需的記憶體解決方案，隨著消費性、工業用與車用等 IoT 應用商機持續發展，利基型記憶體全球年複合成長率高達 2 成，預期到 2020 年前，旺宏均可望受惠於此。

旺宏上半年受淡季因素影響，營收表現相對平淡，但預期下半年 NOR Flash 展望會更佳，任天堂 Switch 則將帶動 ROM 需求增溫，至於 SLC NAND Flash 今年將持續供不應求，市況展望樂觀。

光寶科積極佈局智慧城市與物聯網領域，著手整合光電、感測與通訊網路等技術，日前遠傳電信 (4904-TW) 也宣布與光寶科合作，完成全台 NB-IoT 網路布建，攜手推出物聯網解決方案，第一階段應用於貨櫃、物流等，未來將從物聯網走向大 5G 時代。

光寶科第 1 季受到營收規模減少與匯率因素，毛利率下降至 11.1%，創近 10 年來新低，第 2 季受惠雲端運算、LED 元件與汽車照明、人工智慧家居與遊戲機等相關產品與市場穩健成長，營收與獲利均會優於首季，下半年若相機模組事業部門交割順利，毛利率可望提升至先前的 14% 水準。

晶電近來著眼新技術應用，VCSEL 產品已量產供應給資料中心客戶，針對 3D 感測的 VCSEL 產品，仍在修正結構與測試中，真正進入小量出貨還需一段時間，或許今年底前有機會進入小規模試產。

此外，晶電年底前將分割三大事業為晶電企業、晶電半導體與晶電科技 3 家獨立公司，晶電半導體將負責 VCSEL 與電力電子元件代工，業務分家後，若在專精的領域上積極耕耘，預期也將為晶電的 VCSEL 技術發展帶來助益。

晶電今年第 2 季明顯旺季不旺，背光與照明需求放緩，預期將為今年單季營運谷底，但預期可達單季損平；第 3 季背光與照明需求可望逐步回溫，庫存消化後，拉貨動能也將逐步復甦。

從此次參展廠商來看，為搶攻物聯網商機，記憶體廠紛紛於 Computex 展示自家產品與解決方案，模組廠宇瞻 (8271-TW) 將大秀工控研發實力，聚焦 IIoT 工業物聯網、交通運輸、國防應用、醫療照護及博弈五大領域應用，提供完整客製化解決方案。

除深耕物聯網外，宇瞻也瞄準消費市場需求，將推出電競發光模組、新一代密碼與指紋辨識解鎖指紋碟、藍牙加密雙介面固態硬碟與 Type-C 全系列行動周邊配件等。

同為模組廠的十銓科技 (4967-TW) 近來積極強化電競系統市場佈局，電競相關產品組合規劃已成品牌重心，十銓將在 Computex 期間，展出電競週邊新品與全新視覺設計的記憶體，持續推升電競記憶體營收動能。

消費性電子Computex受惠股。(鉅亨網整理)消費性電子 Computex 受惠股。(鉅亨網整理)

 

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