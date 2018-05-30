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產業環境面臨內憂外患 林伯豐提5項建言

中央社2018/05/30 13:48
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北30日電）美中貿易戰硝煙再起，工商協進會理事長林伯豐指出，中美貿易糾紛影響不可避免，台灣以貿易為主，除企業應審慎因應外，政府也該思考如何讓企業在台強健發展，他提出5項建言。

中華民國工商協進會今天舉行理監事聯席會議，理事長林伯豐致詞指出，瑞士洛桑管理學院公布2018世界競爭力報告，台灣排名退步，被中國大陸超越，加上中美貿易摩擦持續、國際油價攀升，對台灣來說，都是很大警訊，他也針對政府因應對策提出5項建言。

首先是優化企業經營環境，林伯豐直言，當前環境「不友善」，包括稅改後提高營所稅、基本工資調升等，希望政府能重視工商界聲音，調整賦稅政策；第二則建議政府對於勞資、貧富、政黨對立等社會對立狀況研擬因應對策，企業願意配合改善低薪環境，但應有相關配套措施。

針對能源政策，林伯豐則呼籲政府以合理電價、穩定供電為原則，務實推動非核家園，在綠能、天然氣發電成熟前，核能應是選項。林伯豐在會前受訪也表示，對目前供電狀況感到憂心，希望政府重新思考能源政策，以免影響工業、商業及民生用電。

至於對外關係，林伯豐建議政府積極面對兩岸情勢，近來政府嚴審大陸人士來台，造成兩岸文化、經濟上的對立加劇，對兩岸工商界與文化界都會產生不利影響，希望能制定雙方都能接受的有利條件。

同時，林伯豐也建議政府積極參與區域經濟整合，爭取參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）第二輪協商，並洽簽各項經濟合作協定，協助企業開拓海外市場布局。

布吉納法索24日宣布與中華民國斷交。陸委會當天晚間透過新聞稿強烈譴責陸方，並強調將嚴格審查陸方各級政府官員及相關人士來台，防範中共藉機在台統戰分化、擾亂社會安定。（編輯：楊玫寧）1070530

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