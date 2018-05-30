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礦業法修法 環團批經部護航財團

中央社2018/05/30 13:45
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜、劉冠廷台北30日電）礦業法修正草案今天在立法院經濟委員會逐條審查，環團也召開記者會，批評經濟部阻擋立委所提的進步條文，讓修法困難重重，要求經濟部別再護航財團，落實礦業真改革。

經濟部礦務局長徐景文告訴中央社記者，經濟部沒有要阻擋礦業法的修法、或是護航財團，也希望能將礦業法修到能夠去執行，達到產業、主管機關、礦業用地當地居民們三贏的局面。

環保團體地球公民基金會今天在立法院群賢樓前召開記者會，包含立法委員周陳秀霞及高志鵬都出席，一同呼籲經濟部不要再護航財團，讓礦業法在這會期修好修滿。

地球公民基金會指出，經濟部多次透過媒體表達礦業法因立委意見分歧導致修法進度緩慢，但在委員會審查時，多名立委都清楚指出現行礦業法問題，並提出更進步的條文要求經濟部納入院版草案或接受立委版本，但經濟部卻率領礦務局多名官員全力阻擋，讓修法困難重重。

地球公民基金會花東辦公室研究員黃靖庭表示，這次礦業法修法關鍵除了霸王條款需要調整外，舊有礦場也應再回頭嚴格檢視，包含需徵得土地使用管理機關、環境敏感區該管機關的同意及徵得原住民部落及環評同意。

黃靖庭說，但經過這幾次審查可以發現，經濟部非常不能接受其他機關的審查。他舉例，礦業法修法希望可以規範舊礦，因此提出礦權展限時需徵得土地使用管理機關同意的條文，包含應去了解區位是否適合挖礦、是否位於敏感區位等，但經濟部卻直接表達無法同意。

黃靖庭表示，若經濟部堅持如此，內部審查就應該更嚴格把關，針對環境敏感區位做更適宜的檢視。親民黨立法委員周陳秀霞表示，全國有200多個礦場，礦業法修法關係到礦場周邊居民權益及台灣國土規劃，因此每個立委在審查礦業法時都非常認真、嚴格，但經濟部卻一再維護財團、破壞國土及山林，經濟部態度應軟化，為全民著想。

民進黨立法委員高志鵬指出，礦業法修法經過這麼多次排審，但院版所提的草案根本不可行，甚至比去年7月經濟部提的草案更退步，不由得懷疑經濟部一直阻擋礦業法審查，是為了圖利、護航亞泥。

地球公民基金會也提醒，礦業真改革是民進黨政府的政策目標，民間訴求的修正霸王條款、嚴格把關舊礦、礦業開發需重新檢視區位適宜性等，經濟部仍非常護航業者，呼籲經濟部不要再護航財團，接受進步條文，不要讓礦業改革功虧一簣。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070530

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