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中央社

威剛搶攻智慧音箱 估DRAM健康到2020年

中央社2018/05/30 13:49
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張建中台北30日電）記憶體模組廠威剛董事長陳立白宣布，將推出智慧音箱產品，希望在台灣市場搶占前2大廠地位。至於記憶體市況，他預期，2020年前DRAM市場可望維持健康。

台北國際電腦展將於下週登場，陳立白今天搶先宣布，威剛將推出兩款智慧音箱產品，一款有螢幕，一款沒有螢幕；無螢幕智慧音箱因價格將相對實惠，將會是威剛主推的機種。

陳立白表示，威剛推出的第一版智慧音箱產品，將採中文系統，他並透露，威剛與中華電信在語音後台方面進行異業合作，智慧音箱產品預計第3季量產，將力拚成為台灣市場前2大廠。

至於記憶體市況，陳立白看好今年動態隨機存取記憶體(DRAM)每季價格可望維持穩定或微幅揚升；他說，在資料中心需求穩定、智慧手機搭載容量增加，及電競與車載需求成長驅動，未來一至兩年DRAM需求不錯。

供給端方面，陳立白表示，DRAM供應商未見大擴產動作，中國大陸至明年對市場影響仍將有限，預期2020年以前DRAM市場可望維持健康。

儲存型記憶體(NAND Flash)方面，陳立白指出，雖然需求可望穩定成長，但目前全球有6到8家供應商，且各自打各自的算盤，供給面變數會較多，NAND Flash後市展望相對保守。

陳立白預期，第3季NAND Flash價格將維持穩定或微幅跌價，第4季市況仍難以評斷；威剛今年營運將於今年第1季落底，下半年表現可望好轉。（編輯：郭萍英）1070530

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