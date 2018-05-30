威剛搶攻智慧音箱 估DRAM健康到2020年

（中央社記者張建中台北30日電）記憶體模組廠威剛董事長陳立白宣布，將推出智慧音箱產品，希望在台灣市場搶占前2大廠地位。至於記憶體市況，他預期，2020年前DRAM市場可望維持健康。

台北國際電腦展將於下週登場，陳立白今天搶先宣布，威剛將推出兩款智慧音箱產品，一款有螢幕，一款沒有螢幕；無螢幕智慧音箱因價格將相對實惠，將會是威剛主推的機種。

陳立白表示，威剛推出的第一版智慧音箱產品，將採中文系統，他並透露，威剛與中華電信在語音後台方面進行異業合作，智慧音箱產品預計第3季量產，將力拚成為台灣市場前2大廠。