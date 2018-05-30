前瞻執行率偏低 主計長：地方配合款作業中

包括國民黨籍立委賴士葆、民進黨籍立委劉建國等朝野立委連袂關切前瞻基礎建設計畫第一期執行情況過低的問題，截至今年4月底的累計執行數為新台幣178.18億元，占預算數的17%，若以累計分配數來看，執行率也僅55%。

立法院財政委員會今天邀請行政院主計總處、國家發展委員會、交通部、內政部、經濟部、衛生福利部及教育部專題報告主管的「前瞻基礎建設計畫第一期預算執行情形」，並備詢。

（中央社記者蔡怡杼台北30日電）前瞻基礎建設計畫第一期截至4月底的執行率為55%，立委質疑過低，主計總處主計長朱澤民表示，與地方政府配合款仍在作業中有關；國發會補充說明，預估第2、3季量就會出來。

朱澤民表示，前瞻基礎建設計畫第一期到今年4月底的執行率為55%，主因相關地方政府的配合款還需經議會通過，待議會通過後，相關工程很快就可以執行。

至於待執行數893億元，主計總處指出，主因經濟部辦理「烏溪鳥嘴潭人工湖工程」計畫，因用地協議價購作業執行窒礙，以及內政部辦理「道路提升品質」計畫，尚待地方政府辦理規劃設計作業。

根據主計總處統計，前瞻基礎建設計畫第一期從106年9月13日起至107年底，預算數為1070.71億元，截至今年4月底，累計分配數為325.01億元，累計執行數為178.18億元，待執行數為892.53億元。累計分配數係指到今年4月底，前瞻基礎建設計畫應執行進度；累計執行數則是期間內實際執行狀況。

國家發展委員會副主委曾旭正補充說明，公共工程投入有週期現象，通常高峰期是落在下半年，預估第2、3季量就會出來了。

至於部分主管機關的前瞻基礎建設計畫執行率掛零，朱澤民表示，掛零的部會主要是資訊安全的提升，目前大多依規劃進度執行中，另外，若有執行進度落後的主管機關，主計總處也會函請督促加強辦理。（編輯：林孟汝）1070530