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中央社

朱立倫：新北預算未實質增加 盼速修財劃法

中央社2018/05/30 13:59
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市長朱立倫今天於議會市政總質詢時表示，新北市升格前的預算包括縣政府與29鄉鎮市，升格後接手中央業務，實質預算並未增加，因此，他希望財劃法能儘速修法通過。

議員王淑慧、許昭興等多人質詢時，以前台北縣長周錫瑋及前台北縣副縣長蔡家福的受訪畫面，質疑新北市升格前後預算增減問題。

朱立倫答詢表示，新北市升格前，當時的預算包括縣政府與29鄉鎮市，民國99年縣府預算為新台幣1064億元，鄉鎮市公所為382.84億，所以新北市在升格前預算約1447億元。

他表示，新北市今年預算為1623億元，近年平均為1550億，雖然帳面數字上是增加，但其中尚包含接手原為國立的高中職學校及償還勞健保部分，因此，新北市的實質預算其實並未增加。

朱立倫說，新北市實質預算未增加，主要原因在於財政收支劃分法尚未修法通過，才會造成財政來源對新北市不公平的情況，呼籲中央能儘速通過修法；在財源無法增加的情況下，市府還是會與議會共同努力拚經濟，讓新北市政建設持續發展。

針對議員關心夜市經濟及傳統市場發展等問題，朱立倫表示，夜市是新北市商圈的特色，希望以輔導代替取締，促進夜市經濟的發展；很多傳統市場已老舊，市府未來希望能結合文創與公益元素，與建築、 文創、景觀等業者合作逐一改造傳統市場的老舊面貌。（編輯：方沛清）1070530

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