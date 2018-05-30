導盲犬是天使 助視障者完成學業

（中央社記者王淑芬高雄30日電）拉布拉多導盲犬Johnson總是靜靜趴臥一旁陪伴，視障按摩師劉重進說，只要身邊有牠就很安心；劉重進更感謝Johnson在他讀二專期間，帶他搭捷運轉公車，風雨無阻完成學業。

走進按摩養生中心，迎面的是隻憨厚友善的拉布拉多導盲犬Johnson，牠可愛的臉龐，讓忙碌的人心愉悅起來，快速的步調舒緩許多。

Johnson是劉重進的第2隻導盲犬，陪伴他已近4年，朝夕相處，牠成了劉重進的「天使」。他說，只要導盲犬在，就覺得自在、安心、不孤單。

劉重進過去是保全公司的主任，工作安定忽略了健康，30歲那年，因為高燒傷及視神經致雙眼失明，使他彩色的人生變成黑白，人生也失去了方向，於是他經營按摩養生館為業，因緣際會在朋友的協助下，12年前接觸導盲犬。