找避風港 10年期美債殖利率下滑至英國脫歐後低點

由於義大利和西班牙的政局動盪，在全球金融市場掀起波瀾，投資者對美債和德債等避險資產需求增加，週二 (29 日) 德國和美國國債價格走高，殖利率下滑。

義大利即將進行新的大選，投資者擔心此次選擇可能會變成是否拋棄歐元的全民公投，義大利國債遭大幅拋售，殖利率飆升。另一方面，西班牙總理 Mariano Rajoy 在 6 月 1 日將面臨不信任案考驗，西班牙國債被受壓力。

美國國債和其他國家國債的表現

所有人的目光都集中在義大利，兩年期義大利公債殖利率飆升 189.4 個基點至 2.652%，為自 1992 年以來最大的單日漲幅。10 年期的義大利債殖利率上漲 51.8 個基點至 3.192%。