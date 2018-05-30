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中央社

6月備轉容量率回升6% 沈榮津：供電壓力減輕

中央社2018/05/30 14:25
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽、廖禹揚台北30日電）天氣愈來愈熱，用電量跟著飆升，經濟部長沈榮津今天表示，6月後機組會陸續歸隊，預估備轉容量率可升至6%，供電壓力會減輕，公部門目前也不須啟動節電措施。

熱累積效應推升用電量，今天瞬間最高用電量已飆破3670萬瓩，刷新歷年最高紀錄，台電預估備轉容量率為4.23%，離90萬瓩門檻的限電警戒紅燈，僅剩129萬瓩，下午用電量恐再升高。

沈榮津今天出席「下一世代能源報告：共策台灣能源轉型」發表會，會後受訪時表示，29日備轉容量率僅剩2.7%上下，主因是天氣炎熱、溫度大幅提升，以及台電部分機組與民間電廠均有故障情形，造成備轉容量率下滑，但今天情況已有改善、機組慢慢修補上來，備轉容量率也回到4%以上。

由於時序進入夏季，天氣會愈來愈熱，沈榮津表示，近日備轉容量率往下掉，但6月起，大修機組會陸續歸隊，之後也沒有機組安排在夏季大修，因此備轉容量率將恢復至6%以上，供電壓力也會減輕。

去年夏季花蓮和平電廠輸電鐵塔因颱風倒塌，對電力供應造成嚴重影響，行政院因而指示公部門落實節電政策，在下午1時至3時的用電尖峰關閉冷氣，並落實各項節電措施。

沈榮津認為，如果接下來備轉容量率可維持6%以上，公部門應該不必仿照去年落實關冷氣的節電措施，畢竟那是為了因應電廠倒塌意外事故才施行的不得已作法。

為了確保供電穩定，沈榮津也說，已經指示台電要好好把關爐管的檢測工作，並全面做好機組的預防保養，才能避免破管等事件發生。（編輯：張均懋）1070530

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