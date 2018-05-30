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豬隻口蹄疫苗擬7月拔針 已簽呈行政院

中央社2018/05/30 14:27
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北30日電）1997年爆發口蹄疫後，經20年努力，全台為施打疫苗非疫區。農委會主委林聰賢規劃今年7月1日拔針，朝不施打疫苗的非疫區前進。農委會已完成哨兵豬測試，簽呈行政院等待批示。

行政院農業委員會副主委黃金城告訴中央社記者，為了落實7月1日起全國8000多場的豬場啟動拔針、不施打口蹄疫苗，全國已完成測試，皆無案例發生，擬於7月1日起拔針的規劃已經簽呈行政院，等待批示中。

黃金城說明，全國的豬要送拍賣市場交易、屠宰會先放在繫留場，生物環境多元，因此選擇在此放置哨兵豬測試較具代表性，哨兵豬放置18小時以上，計於1月下旬、4月上旬及下旬在北中南東部各進行一次測試。

農委會防檢局副局長施泰華補充，另外從去年11月到今年3月間，也對北中南東部共計採樣15場豬隻的肉品市場與屠宰場的環境糞便樣本，檢驗結果都是陰性。還有針對偶蹄類羊隻測試，也沒有發生案例。

不過目前豬隻多有施打疫苗，拔針前的測試無案例，尚無法100%確認拔針後也無案例。

黃金城說，目前豬隻施打口蹄疫苗的比率為7成多，加上一批次飼養7個月計算，拔針後還要觀察7月1日起沒有施打疫苗的豬是否無案例發生，即今年底是否沒有案例發生，將是拔針過關與否的首波關鍵期。

施泰華補充，民國98年曾規劃全面停止施打疫苗，但因同年2月起陸續發生7起口蹄疫案例，所以未執行。

就科學實證來說，拔針可能成功，也可能有案例發生，但是輿論習慣以過去台灣豬肉可外銷日本作為前景看待，其實國際市場及產業環境要求都已今非昔比。

農委會畜牧處副處長王忠恕說，過去外銷日本迎合日本人喜歡吃里肌肉、不愛肥肉育種，這20年來國人愛吃五花肉，育種特質不同；其次，若想再賺外銷日本的錢，要跟日本進口豬肉（占需求量4成）的來源國競爭，包含荷蘭、丹麥、美國、加拿大等國的豬肉評比。

他並說，現在國內對畜牧業必須確保周邊環境不受污染的要求提升，生產成本比以往高，應難以銷售量為導向，若要做外銷，就要做出品牌，像信功有熟食豬肉銷日，即是走品質掛帥的中高價市場。（編輯：管中維）1070530

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