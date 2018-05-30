不畏困境、主動關懷　新住民之子廖妤珊榮總統教育獎

來自彰化縣南鎮國小五年級的廖妤珊，榮獲2018年總統教育獎，30日上午移民署彰化縣服務站主任林元中陪同彰化縣保護少年協進會理事長徐千惠，一同前往關懷訪視廖妤珊，鼓勵其認真學習，由彰化縣保護少年協進會將進行評估，提供廖妤珊學習上的資源與協助，做為其追求夢想的後盾。

廖妤珊留著短髮外型陽光，個性活潑開朗，母親來自越南，父母在她小學一年級時離異，目前與相差50歲的父親相依為命，家中經濟並不富裕，在田尾鄉租屋，中低收入戶，父親修理機車打零工相依為命。



▲移民署彰化縣服務站主任林元中前往南鎮國小關懷廖妤珊(左)。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.30）

南鎮國小校長邱顯場指出，由於廖妤珊不畏困境，成績優異，不但常保持全班第一名，也是學校巧固球隊隊長，帶領巧固球隊獲全縣第二名，此外也主動關懷弱勢，幫助資源班同學，獲得總統教育獎及彰化縣自強學童的肯定，非常為她高興。雖然父親希望她當警察，但廖妤珊說她想當老師，能幫助更多的小朋友。

▲移民署彰化縣服務站陪同彰化縣保護少年協進會，前往關懷訪視總統教育獎新住民之子廖妤珊。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.30）

該校輔導主任徐麗娟是廖妤珊國小一年級的導師，這一路走來，徐麗娟不僅僅是老師更是如同對待子女般的輔導關切，舉凡慈善團體及其他文教基金會的弱勢福利申請，更是極力爭取，讓廖妤珊能無後顧之憂的在學業上衝刺前進。



▲南鎮國小輔導主任徐麗娟(左)對廖妤珊關懷備至。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.30）

隨後，校方與彰化縣保護少年協進會一行人前往廖妤珊的家中進行訪視，徐千惠表示，廖妤珊在不到12歲的年紀裡，就能侍奉父親至孝，尊親師長扶助弱貧，並朝向未來志向努力，真的是不簡單，因此將就其現況輔導幫助，讓教育資源能挹注，以改善目前現狀。